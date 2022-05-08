瑪嘉烈覆診染疫童 9%現急性後遺

關日華昨在教育局和香港兒科醫學會合辦的網上講座表示，其跟進的染疫兒童或青少年中，11人康復後出現記憶力變差、極度疲倦等後遺症，如有關症狀持續超過12周，將屬「長新冠」後遺症。有家長查詢，子女新冠康復後的不良反應是否屬於後遺症，關回覆稱，一旦兒童出現疑與新冠相關的後遺症病徵，家長應向染疫時的住院醫生查詢。

他補充，港大、教大及理工大學正合作研究，以了解新冠病毒與兒童及青少年腦部發展關係，正招募6至18歲、無植入金屬或進行心臟手術、從未或今年2月後染疫的兒童及青少年，參加者可免費接受腦部磁力共振掃描、認知評估等檢查。

近30童康復後「多系統發炎」

關另表示，今年3月至今本港有近30名染疫童康復後出現「兒童多系統發炎綜合症」，介乎1歲以下至14歲，大部分未接種疫苗，故呼籲兒童及早接種。關補充，本港出現上述綜合症的兒童中，數人出現急性肝炎。海外有兒童出現不明肝炎，香港兒科醫學會會長葉柏強向本報表示，本港個案受綜合症影響，多個器官出現炎症，加上肝炎病情輕微，與海外情况相異，呼籲家長毋須擔憂。

關日華又稱，為檢測本港兒童肝炎狀况，團隊將監測患「兒童多系統發炎綜合症」兒童會否出現肝炎；一旦有兒童因肝炎入院，會為其病例樣本做多項病毒檢測以調查感染源。

（新冠疫情）