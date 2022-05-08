孔繁毅稱不再需熔斷 倡3針抵港者居家檢疫

防護中心：酒店檢疫可防變種入社區

孔繁毅昨在商台《政經星期六》表示，本港已從第五波走出來，第五波應會慢慢告一段落，預計再過一兩周，每日染疫數字會跌至兩位數。他說本港第五波感染人數多，有自然免疫屏障，估計放寬社交距離措施對疫情影響不大。至於新變種，他說據南非數據，Omicron BA.4和BA.5對打疫苗的中和抗體水平或減低15%至20%，傳染性或高10%，但對疫苗防重症和死亡的影響不大，整體對防疫影響亦不大。他又說，預計今年11月全港市民都需打第四針，估計屆時已有針對Omicron的第二代疫苗。

倘九成港人3針 孔倡取消旅客檢疫

截至昨晚，全港約331萬人已打第三針，另據衛生防護中心資料，逾62萬已打兩針者在第五波曾染疫，即相當於已打3針，即本港約有53%人口相當於已打3針。孔繁毅認為，本港自然免疫屏障高，疫苗接種率也高，已不需實施航班熔斷機制，只要能檢測到輸入個案、將其隔離已足夠，否則經濟活動難以恢復。他又認為，已打三針者和已打兩針的康復者，從海外抵港後只要核酸檢測陰性，都可居家檢疫，下一步若第三針接種率達九成，且沒有新變種病毒等，抵港者只要核酸檢測陰性，可不用檢疫，但抵港後首7日應戴手帶及做核酸檢測。

衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，要求海外抵港旅客在酒店檢疫是非常重要的措施，可防止外地個案、尤其是帶新變種病毒的個案流入社區，政府很重視相關措施，會繼續檢視。

（新冠疫情）