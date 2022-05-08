食肆鬆綁首爆疫 4客中招傳院舍 五一早市分坐4枱不相識 一人家居接觸者陽性

牡丹金閣同時段240人強檢

本港昨增278宗陽性個案，並出現政府上月底起分階段放寬社交距離措施後首間被公布爆疫的食肆，是元朗的牡丹金閣尚品火鍋涮涮鍋。該爆發涉及4名互不相識的食客，他們5月1日上午6時半至9時曾光顧該食肆，當時4人分別坐在酒樓中間位置的4枱。該食肆同時段有190名食客，連同該食肆的50名員工，全部要強制檢測。

一患者院舍員工 曾共膳同事陽性

4名染疫食客正居家隔離，他們的7名家居接觸者則居家檢疫，其中一人已驗出陽性，另有一名和染疫食客同枱用膳者並非其家居接觸者，也要檢疫。其中一名食客為博愛醫院賽馬會護理安老院的清潔工，在該院舍4樓工作，曾和一名負責在院舍餵食的同事用膳，後者快速測試驗出陽性。該院舍4樓有30多名院友，大部分在第五波曾染疫，不曾染疫的3名院友須檢疫。

歐家榮：通風沒問題 料有隱形患者

衛生防護中心近日只會追蹤患者住址、工作場所，以及涉學校、院舍等場所的資料，中心傳染病處首席醫生歐家榮昨沒回應為何會發現該食肆爆發。他說可能是食肆有隱形患者造成傳播，相信患者感染的是本地流行病毒株，由於Omicron傳染力高，若較遲發現，患者或進一步傳給身邊的人，情况屬預期之內。他說，該食肆通風等沒大問題，已在食肆採集8個環境樣本，有待化驗，會建議該食肆徹底消毒。

本報昨傍晚5時許致電元朗牡丹金閣上品火鍋涮涮鍋，接聽電話的職員稱昨仍營業， 暫未知今日會否開舖及消毒安排。

據衛生署，本港過去4周疫情回落速度放緩，最近一周、即4月30日至5月6日，本港共錄得2194宗陽性個案，按周跌約25%，而之前的兩周跌幅分別約為36%和56%。歐家榮表示，過去一周疫情回落速度放緩，估計因為部分社交距離措施放寬，預計會出現傳播，但暫未見疫情反彈。

梁子超：大爆風險不高 小爆或續現

呼吸系統科專科醫生梁子超表示，第五波染疫人數多，估計在爆疫食肆或院舍出現大型網絡式爆發的風險不高，但隨着逐步放寬措施，不排除會繼續出現小爆發，會令個案回落速度進一步放緩。他說，自然感染後3個月內再感染風險很低，而第五波高峰在3月初出現，若到6月初社區仍每日有數百條傳播鏈，疫情有反彈風險，建議政府盡早重啟表列處所的追蹤，一旦出現疫情可及早介入，以免影響社交距離措施放寬。

此外，昨日新增18宗輸入個案，包括一名24歲女子，她上月22日從新加坡抵港，完成檢疫、抵港第12日才在社區驗出陽性，Ct值（病毒數字）為24，5月5日喉嚨痛，衛生防護中心不排除她在港感染。中心又發現多一人帶Omicron BA.2.12，兩人帶BA.2.12.1，患者分別來自加拿大和美國，全部在機場驗出陽性，累計有6宗BA.2.12個案及7宗BA.2.12.1個案。

另外，昨沒有新增死亡個案，是2月中以來首次單日零死亡個案，第五波累計死亡人數維持在9131。

明報記者

（新冠疫情）

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