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2022年5月7日星期六
港聞二
重申我和我們 李家超造勢籲團結 梁振英站台未談李 籲社會要有大局思想集體意志
李憶兒時遭童黨打劫「捱咗幾拳」 立志當差
問責官下屆取消凍薪 行會接納「追落後」加2.6%
「是的長官」 紀律部隊轉中式敬禮 消息稱警擬七一同轉步操敬禮 警隊：改步操顯愛國情懷
人權新聞獎接辦機構邀評判續任 資深評判：港法律存不明朗因素 需考慮風險
本月訪疆 聯國人權專員不來港
涉賣淫案民政助理專員 代訂酒店逾月稱為積分
升中派位學生續減 少2500人
無綫新聞App連發異常信息 TVB員工被捕
中大續聘段崇智捱批 立會暫不調查 將促教局提交選校長程序報告 何君堯：簽了約亦可解約
因應考試 嶺大准學生會延期遷出
李政綱助青年上流 大學生稱年輕人不重私利
嶺大學生會：行事說話更小心 不代表放棄發聲
終院非常任法官甘慕賢司徒敬延任3年
鐵路迷湧東鐵 趕搭12卡「尾班車」 送別烏蠅頭
歷化療染新冠 疫下續避見稚孫 癌母與女視像「共度」母親節
被拒掃描 肺栓婦裁死於自然 子：入院11天無正確診斷 極不理想
見校巴溜前轉身逃 年輕教師：醒來已躺地
曾健成出獄 促獨立調查反修例疫情
向報案被捕者索貸百萬 女警認兩罪
聽審拍照錄音傳他人 聲請漢囚8日
尊子漫畫
【Emily】方學誠船P過後有職升 「坐正」土拓署長 官場中人意外
【Emily】上載送行合照 黃碧雲祝願超雄一家平安
【Emily】賞你遊本月再推 去年12月單據可參加
【Emily】議員試搭東鐵過海段 同炸彈殼「打卡」
【Emily】葉太女兒隔離中 母親節後重聚
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【明報專訊】（請看附圖）
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