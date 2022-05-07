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聽審拍照錄音傳他人 聲請漢囚8日

【明報專訊】高等法院前年審理一宗串謀販毒案時，57歲印尼籍男子涉由一個與案相關的人指派到庭，他在庭內拍照和錄音，並透過WhatsApp將檔案傳送給該與案相關的人。該男子昨於高等法院承認藐視法庭。法官李素蘭認為男子在知悉法庭不准拍攝下仍蓄意拍照，更將檔案傳給他人，恐妨礙司法程序，亦浪費法庭時間，判囚8天及支付500元訟費。

報稱是酷刑聲請者的印尼籍男子Sudewo（現年57歲），承認前年9月1日在高等法院26號法庭藐視法庭。李官以12天監禁為起點，考慮他承認藐視法庭，節省法庭時間，減刑至8天。律政司一方原要求他支付5萬元訟費，李官考慮他沒經濟能力，減至500元。

稱知禁拍攝 不知禁錄音

案情指出，當日法庭聆訊期間，Sudewo播放一段錄音，錄到法官的聲音，法庭書記檢查發現他手機內有一段錄音及兩張照片，照片分別顯示庭外的審訊案件表及庭內被告、法律代表和懲教人員，他亦將照片和錄音檔透過WhatsApp發給名為「Money」的用戶。Sudewo當時聲稱是遊客，不知庭上不得錄音，亦刪除錄音、照片及WhatsApp信息。法庭其後報警，警方到場將他帶到中區警署調查。

警誡錄影會面中，Sudewo承認由「Money」指派到庭，向他交代聆訊內容，他拍照是為證明已到庭，錄音則是記錄聆訊內容。他亦承認透過庭內標示知悉不得拍攝，但不知不能錄音。

【案件編號：HCMP 1263/21】

相關字詞﹕法庭偷拍 高等法院 酷刑聲請 藐視法庭罪

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