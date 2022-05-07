港聞

港聞二

向報案被捕者索貸百萬 女警認兩罪

【明報專訊】隸屬東區警區刑事調查隊的女警，涉向報案人索取貸款100萬元，並接受被捕人提供的6萬元貸款，被起訴3罪。案件昨於觀塘裁判法院再訊，被告承認各一項「訂明人員索取利益」及「訂明人員接受利益」罪，餘下一罪獲不提證供起訴。控方案情透露，被告向事主聲稱，她丈夫有婚外情，急需金錢與丈夫訴訟，爭取子女撫養權。

除了索取貸款案，被告區嘉曼（46歲）另涉洗黑錢案，在該案承認兩項串謀洗黑錢罪。裁判官劉淑嫻將兩案一併押後至8月12日求情和判刑，被告繼續還押。

索取貸款案的控方案情稱，被告當時隸屬刑事調查隊，事後已停職。事發於2019年11月，事主李思明就餐廳的盜竊案報警，被告負責調查，與李會面後交換電話聯絡。被告向李透露，上司不喜歡她甚至想調走她，但保證會盡快查明案件。

稱需打撫養權官司 替妹還債

2020年1月，被告致電要求李借款100萬元，聲稱要替胞妹還債，並支付撫養權官司法律費用。李感驚訝，但無意借錢予被告。及後被告再邀請李會面，李因不滿被告索取貸款，未有出席。

另於2019年8月，另一事主胡顯鎏因打鬥案被捕，被告與胡作警誡會面後，兩人仍保持聯絡。2020年5月，被告向胡發WhatsApp信息稱急需籌措律師費，要求借貸6萬元。胡將6萬元的支票交予被告，被告兌票後未有還款。

被告從沒向行政長官申請特別許可索取及接受上述貸款。廉署接獲警方轉介個案後展開調查。

【案件編號：KTCC 21/21】

相關字詞﹕觀塘裁判法院 訂明人員接受利益 訂明人員索取利益 女警 警員犯法

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