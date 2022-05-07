港聞

港聞二

見校巴溜前轉身逃 年輕教師：醒來已躺地

【明報專訊】2018年12月10日北角致命車禍，一輛校巴疑因沒拉手掣溜下斜路釀5死，死因研訊昨續。意外後留院逾10日的補習教師，在庭上憶起當時目睹肇事校巴司機捲入車底，她轉身逃跑，恢復意識時已躺在地上，全身疼痛，作供時稱不願重看案發片段，死因裁判官何俊堯寄語她早日走出陰霾。另有傷者稱，事發時曾推開一名女途人，與校巴擦身而過時「以為自己會死」。

不願重看片段 官寄語早日走出陰霾

5名死者為YIP WILLY（葉慶華）、楊文根、梁洪、何玉珍、陳瑞意。庭上證供顯示，肇事校巴司機吳耀宗被捲入車底，另有一女子被拖行至熙和街。

26歲補習教師雷曉琪稱，當日正前往補習，沿長康街行人路落斜期間，聽到有人大叫，便見一輛校巴越過堡疊街路口，「車頭中間有一個男人被捲入車底」，她見狀轉身逃跑，醒來已倒地，渾身痛楚，無法站立，其臉、頭、肝、膝頭及盆骨受傷，一度留醫深切治療部，同月21日出院，現已康復。

途人救人後校巴擦身 「以為會死」

菲律賓籍男司機Velasco Silestre在書面口供稱，當日下午到明星海鮮酒家買飯，在長康街上斜見校巴衝向自己，校巴司機被撞倒後，他見車頭前方有個女途人，隨即將她推向牆邊，「所有嘢一瞬間，相信係出於本能反應」。校巴溜下期間，他右臂遭打開的左車門撞到，「我以為自己會死，合埋眼」，校巴終與他擦身而過，他事後右臂流血。

於長康街地舖上班的廣告文員劉桂梅（47歲）稱，她見校巴撞向熙和街10多名途人，有人大叫「司機喺呢度！」，後發現司機倒在明星海鮮酒家對出。聆訊下周二（10日）續，將傳召熙和街受傷者。

【案件編號：CCDI 102、273、1068、1076、1078/19】

（死因研訊）

相關字詞﹕死因研訊 奪命交通意外 北角 校巴

上 / 下一篇新聞

重申我和我們 李家超造勢籲團結 梁振英站台未談李 籲社會要有大局思想集體意志
重申我和我們 李家超造勢籲團結 梁振英站台未談李 籲社會要有大局思想集體意志
李憶兒時遭童黨打劫「捱咗幾拳」 立志當差
李憶兒時遭童黨打劫「捱咗幾拳」 立志當差
問責官下屆取消凍薪 行會接納「追落後」加2.6%
問責官下屆取消凍薪 行會接納「追落後」加2.6%
「是的長官」 紀律部隊轉中式敬禮 消息稱警擬七一同轉步操敬禮 警隊：改步操顯愛國情懷
「是的長官」 紀律部隊轉中式敬禮 消息稱警擬七一同轉步操敬禮 警隊：改步操顯愛國情懷
人權新聞獎接辦機構邀評判續任 資深評判：港法律存不明朗因素 需考慮風險
人權新聞獎接辦機構邀評判續任 資深評判：港法律存不明朗因素 需考慮風險
本月訪疆 聯國人權專員不來港
本月訪疆 聯國人權專員不來港
涉賣淫案民政助理專員 代訂酒店逾月稱為積分
涉賣淫案民政助理專員 代訂酒店逾月稱為積分
升中派位學生續減 少2500人
升中派位學生續減 少2500人
無綫新聞App連發異常信息 TVB員工被捕
無綫新聞App連發異常信息 TVB員工被捕
中大續聘段崇智捱批 立會暫不調查 將促教局提交選校長程序報告 何君堯：簽了約亦可解約
中大續聘段崇智捱批 立會暫不調查 將促教局提交選校長程序報告 何君堯：簽了約亦可解約
因應考試 嶺大准學生會延期遷出
因應考試 嶺大准學生會延期遷出
李政綱助青年上流 大學生稱年輕人不重私利
李政綱助青年上流 大學生稱年輕人不重私利
嶺大學生會：行事說話更小心 不代表放棄發聲
嶺大學生會：行事說話更小心 不代表放棄發聲
終院非常任法官甘慕賢司徒敬延任3年
終院非常任法官甘慕賢司徒敬延任3年
鐵路迷湧東鐵 趕搭12卡「尾班車」 送別烏蠅頭
鐵路迷湧東鐵 趕搭12卡「尾班車」 送別烏蠅頭
歷化療染新冠 疫下續避見稚孫 癌母與女視像「共度」母親節
歷化療染新冠 疫下續避見稚孫 癌母與女視像「共度」母親節
被拒掃描 肺栓婦裁死於自然 子：入院11天無正確診斷 極不理想
被拒掃描 肺栓婦裁死於自然 子：入院11天無正確診斷 極不理想
曾健成出獄 促獨立調查反修例疫情
曾健成出獄 促獨立調查反修例疫情
向報案被捕者索貸百萬 女警認兩罪
向報案被捕者索貸百萬 女警認兩罪
聽審拍照錄音傳他人 聲請漢囚8日
聽審拍照錄音傳他人 聲請漢囚8日
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】方學誠船P過後有職升 「坐正」土拓署長 官場中人意外
【Emily】方學誠船P過後有職升 「坐正」土拓署長 官場中人意外
【Emily】上載送行合照 黃碧雲祝願超雄一家平安
【Emily】上載送行合照 黃碧雲祝願超雄一家平安
【Emily】賞你遊本月再推 去年12月單據可參加
【Emily】賞你遊本月再推 去年12月單據可參加
【Emily】議員試搭東鐵過海段 同炸彈殼「打卡」
【Emily】議員試搭東鐵過海段 同炸彈殼「打卡」
【Emily】葉太女兒隔離中 母親節後重聚
【Emily】葉太女兒隔離中 母親節後重聚