見校巴溜前轉身逃 年輕教師：醒來已躺地

不願重看片段 官寄語早日走出陰霾

5名死者為YIP WILLY（葉慶華）、楊文根、梁洪、何玉珍、陳瑞意。庭上證供顯示，肇事校巴司機吳耀宗被捲入車底，另有一女子被拖行至熙和街。

26歲補習教師雷曉琪稱，當日正前往補習，沿長康街行人路落斜期間，聽到有人大叫，便見一輛校巴越過堡疊街路口，「車頭中間有一個男人被捲入車底」，她見狀轉身逃跑，醒來已倒地，渾身痛楚，無法站立，其臉、頭、肝、膝頭及盆骨受傷，一度留醫深切治療部，同月21日出院，現已康復。

途人救人後校巴擦身 「以為會死」

菲律賓籍男司機Velasco Silestre在書面口供稱，當日下午到明星海鮮酒家買飯，在長康街上斜見校巴衝向自己，校巴司機被撞倒後，他見車頭前方有個女途人，隨即將她推向牆邊，「所有嘢一瞬間，相信係出於本能反應」。校巴溜下期間，他右臂遭打開的左車門撞到，「我以為自己會死，合埋眼」，校巴終與他擦身而過，他事後右臂流血。

於長康街地舖上班的廣告文員劉桂梅（47歲）稱，她見校巴撞向熙和街10多名途人，有人大叫「司機喺呢度！」，後發現司機倒在明星海鮮酒家對出。聆訊下周二（10日）續，將傳召熙和街受傷者。

【案件編號：CCDI 102、273、1068、1076、1078/19】

（死因研訊）