見校巴溜前轉身逃 年輕教師：醒來已躺地

【明報專訊】2018年12月10日北角致命車禍，一輛校巴疑因沒拉手掣溜下斜路釀5死，死因研訊昨續。意外後留院逾10日的補習教師，在庭上憶起當時目睹肇事校巴司機捲入車底，她轉身逃跑，恢復意識時已躺在地上，全身疼痛，作供時稱不願重看案發片段，死因裁判官何俊堯寄語她早日走出陰霾。另有傷者稱，事發時曾推開一名女途人，與校巴擦身而過時「以為自己會死」。
不願重看片段 官寄語早日走出陰霾
5名死者為YIP WILLY（葉慶華）、楊文根、梁洪、何玉珍、陳瑞意。庭上證供顯示，肇事校巴司機吳耀宗被捲入車底，另有一女子被拖行至熙和街。
26歲補習教師雷曉琪稱，當日正前往補習，沿長康街行人路落斜期間，聽到有人大叫，便見一輛校巴越過堡疊街路口，「車頭中間有一個男人被捲入車底」，她見狀轉身逃跑，醒來已倒地，渾身痛楚，無法站立，其臉、頭、肝、膝頭及盆骨受傷，一度留醫深切治療部，同月21日出院，現已康復。
途人救人後校巴擦身 「以為會死」
菲律賓籍男司機Velasco Silestre在書面口供稱，當日下午到明星海鮮酒家買飯，在長康街上斜見校巴衝向自己，校巴司機被撞倒後，他見車頭前方有個女途人，隨即將她推向牆邊，「所有嘢一瞬間，相信係出於本能反應」。校巴溜下期間，他右臂遭打開的左車門撞到，「我以為自己會死，合埋眼」，校巴終與他擦身而過，他事後右臂流血。
於長康街地舖上班的廣告文員劉桂梅（47歲）稱，她見校巴撞向熙和街10多名途人，有人大叫「司機喺呢度！」，後發現司機倒在明星海鮮酒家對出。聆訊下周二（10日）續，將傳召熙和街受傷者。
【案件編號：CCDI 102、273、1068、1076、1078/19】