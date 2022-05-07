被拒掃描 肺栓婦裁死於自然 子：入院11天無正確診斷 極不理想

官6建議 東區醫院：詳細研究跟進

東區醫院回應本報查詢稱，知悉及尊重死因庭裁決，會詳細研究和跟進建議。

死者周馨馨（終年83歲）兒子蔡先生庭外表示，公立醫院電腦掃描爆滿，反映長久積壓下來的問題，即使輪候盡快做電腦掃描也要等一個月，「完全不可能接受」。

子：任醫生弟早提掃描 早知被拒會去私院

蔡先生憶述，同為醫生的弟弟探望母親時曾提醒主診醫生做電腦掃描，主診醫生僅稱安排中，更稱若早得知母親預約被拒，便會考慮帶她到私家醫院檢查。他透露，曾向醫管局提出民事訴訟，雙方已和解。

死因裁判官周慧珠總結證供時稱，死者因輕微氣促、間歇性心悸，2017年12月17日到東區醫院急症室求醫及轉介至內科，診斷她患心衰竭。死者當時接受2公升氧氣，臨牀情况穩定。由於死者要持續供氧，醫生鄧振邦於12月21日為她排期「緊急」電腦掃描，惟放射科認為她病情穩定故拒絕申請，故醫生為她申請「盡早」作電腦掃描。醫生楊思偉翌日再為死者申請「緊急」電腦掃描，再度被拒。

時任實習醫生洛珈融於21日中午提交「盡早」掃描申請後，下午取消申請，並提交新申請列明盡快安排。惟根據紀錄，洛於翌日下午取消唯一的掃描申請，估計是有同事誤以為申請重複才囑洛取消。周官認為，即使申請被錯誤取消，但其後是周末及公眾假期，放射科只會做緊急的電腦掃描，故死者仍未能做電腦掃描。

直至27日，醫生發現事主二聚體血液檢查（D-dimer）結果呈陽性，為排除她的肺栓塞風險，再為死者申請「緊急」電腦掃描，終獲接納，安排同日下午4時進行，但事主於3時許情况轉差，當晚死亡。

或早栓塞無徵狀 裁醫生診斷合理恰當

周官又引述死者的解剖報告稱，不排除死者入院前，左小腿靜脈已栓塞，但她沒有徵狀亦沒腳痛。而血塊經靜脈到心臟，再到肺動脈，形成肺動脈血栓塞致死。故周官裁定，醫生按死者入院時的臨牀表現診斷她患心衰竭，屬合理恰當。

【案件編號：CCDI-477/18】

明報記者

（死因研訊）