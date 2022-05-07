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歷化療染新冠 疫下續避見稚孫 癌母與女視像「共度」母親節

【明報專訊】新冠疫下相聚難，乳癌患者黃世英2月接受化療時不幸染疫，女兒因懷孕無法探望母親而哭成淚人。世英的新冠檢測呈陰性後，仍因疫情及化療副作用無法見家人，至上月孫兒出生，一家兩個月來首見面。明天是母親節，但疫下要避免聚首吃飯，世英和女兒料只會隔着電話屏幕，慶祝不一樣的母親節。母女認為這無阻家人之間的關顧，唯盼疫情早日消退，一家可面對面閒話家常。

63歲的黃世英已切除乳房，2月完成第二次化療後發現染疫，須留家隔離。當時她的喉嚨劇痛，化療藥副作用同時令其胃部不適，每晚難入眠，苦苦捱過11天，檢測始轉陰性。

媽媽中招不便探 懷孕長女哭崩

世英育有兩女，長女天慰去年8月懷孕，媽媽染疫時自己因身懷六甲不便外出，未能探望母親令她憂心得哭成淚人，「睇唔到佢幾辛苦，我又大住肚，嗰日喊咗一個朝早，覺得好無助、世界好worse（糟糕）」。兩位女兒最終通過視像通訊與媽媽保持聯繫，即使未能親身見面，能隔着屏幕相見已令世英倍感心安。

往年母親節，一家都會外出用膳，但世英認為自己正接受化療，年幼孫兒免疫系統亦未成熟，疫下只能避免聚首吃飯，決定透過視像通訊「不一樣」地慶節。世英說，上天可能藉此叮囑她好好休息，疫情走勢難料，她只盼癌症盡快康復、疫情早日消退，「咁就可以家人三代同堂，樂叙天倫」。

新手媽媽：與母關係更親

成為「新手媽媽」的天慰則稱成為人母後，份外體會媽媽養育之恩，加上媽媽患癌及染疫經歷，母女感情更親，「以前去旅行唔會打電話返屋企，𠵱家每星期都打一兩次」。

疫下抗癌不易，世英憶述得悉患上乳癌初期感到相當愕然，情緒亦受影響，幸得香港乳癌基金會協助，加入小組了解乳癌知識、配對康復者與她分擔煩惱，世英形容服務如「及時雨」，令她更有信心及力量面對治療。

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