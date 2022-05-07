鐵路迷湧東鐵 趕搭12卡「尾班車」 送別烏蠅頭

「烏蠅頭」1982年投入服務，使用期限近年陸續屆滿，加上東鐵線過海段通車在即，港鐵去年2月起引入9卡車，逐步取代12卡車，昨是「烏蠅頭」服務最後一天，東鐵線今起轉用9卡車。港鐵昨午為「烏蠅頭」舉行「榮休儀式」，安排一列車下午從紅磡開往沙田，再於沙田停留一個多小時，讓市民拍照留念，並派發明信片和貼紙作紀念品。

停站逾句鐘供市民拍照

最後一程40年歷史沿途播

昨午12時許，大批鐵路迷抵達紅磡站，不少人帶同相機拍照，記錄12卡車最後時光。至昨午1時正，「烏蠅頭」緩緩駛進月台，車頭貼有「中期翻新列車MLR 感謝你」字樣，一眾鐵路迷歡呼迎接，於車門打開一刻爭相上車，車廂幾近爆滿。列車約8分鐘後開出，沿途廣播介紹MLR列車歷史，不少人將全程約16分鐘的車程錄影留念。

身穿日式車長裝的鐵路迷謝先生，昨午12時許已抵紅磡站。在旺角長大、現年30多歲的他說，自小住在鐵路旁，對「烏蠅頭」特別有感情，感到興奮亦不捨，故特意裝扮一番。19歲的陳先生昨帶同特別訂製、「烏蠅頭」前身的「黃頭」列車車頭模型到場，期望「首尾呼應」留念。他說，自小與家人搭火車遊玩，「連小小月台空隙都驚嘅時候已開始搭」，留下不少珍貴回憶，對列車退役感惋惜。

前晚等不到「最後夜車」

小學生昨放學趕到說再見

除鐵路迷外，亦有家長攜同子女見證歷史時刻。就讀小學三年級的柏柏，第一次搭東鐵線年僅3歲，他前晚約7時在太和站等候最後一班晚上行駛的12卡車，惟緣慳一面，故昨午放學後，立即與媽媽從上水趕至沙田，冀與「烏蠅頭」說再見。本身熱愛繪畫的他說，喜歡舊款車廂的湖水綠色，新款車則較「沉色」及較擁擠。他希望12卡車日後於鐵路博物館展出，並冀長大後能設計列車。

「烏蠅頭」昨午3時駛離沙田站，數百人在月台揮手高呼「再見喇」和「多謝」，歡呼聲此起彼落，亦有人叫喊「MLR I love you」。12卡車的湖水綠色車廂、紅色扶手、方形壓紋不銹鋼座位和普通車卡頭尾的二人一排座椅，正式和乘客道別。

港鐵車務總監李家潤表示，「黃頭」列車於40年前的5月6日投入服務，退役後部分組件會送予學校及社區中心，亦會改裝成健身設備供長者使用，並歡迎市民就保育列車向港鐵提出意見。