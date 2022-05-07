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終院非常任法官甘慕賢司徒敬延任3年

【明報專訊】外界關注《港區國安法》之下，海外法官會否留任本港法院。司法機構昨公布，行政長官已接納終審法院首席法官的建議，將終院其他普通法適用地區非常任法官甘慕賢，以及本地非常任法官司徒敬的任期延續3年。司徒敬為國安法指定法官之一，有份定下「黎智英案」的嚴格保釋門檻。

司徒敬國安法指定法官之一

資料顯示，甘慕賢於1976年在澳洲取得大律師資格，2013年成為香港終院非常任法官。他曾於2017年審理電訊盈科減免牌費案，裁定電盈上訴得直。

至於司徒敬於1968年在英國取得大律師資格，1978年移居香港，後來加入律政司署，曾任律政專員。他於1991年加入本港司法機構任職於高等法院，於2009年至2014年出任上訴庭副庭長，2010年成為終院非常任法官。

除了涉及國安法的黎智英保釋案，司徒敬曾處理多宗對本港社會及《基本法》有重大影響的訴訟，包括「居港權案」和「剛果案」。值得一提的是，其兒子司徒歷同樣投身法律界，於2016年成為資深大律師。

資料顯示，終院現有10名海外非常任法官。今年3月，英國最高法院院長韋彥德稱難洗脫國安法後外界觀感，宣布他和副院長賀知義將辭任。3名澳洲非常任法官包括甘慕賢當時回覆本報查詢，表示不計劃辭任；另外5名英國非常任法官發聲明，表示將留任終院。另有加拿大傳媒引述非常任法官麥嘉琳稱會繼續留任。

相關字詞﹕司徒敬 甘慕賢 非常任法官 海外法官 終審法院

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