港聞

港聞二

嶺大學生會：行事說話更小心 不代表放棄發聲

【明報專訊】各大學學生會歷來積極參與校政，關心社會，近年續有學生會不獲校方承認，嶺南大學學生會是僅餘以「學生會」名義運作的學生組織之一。該會會長陳嘉寶稱，雖然大學學生會日後未必再存在，但認為學生組織不會消失，只是形式有變，相信學生仍會爭取表達意見的空間。

陳嘉寶認為，《港區國安法》實施後學生組織行事說話會更小心， 將來生存空間仍屬未知數，「可以說的做的愈來愈少，不代表學生會放棄發聲」。她稱，社會一直忽略青年聲音，長年依賴學生組織反映青年想法。她續稱，日後縱使不再有學生會，相信學生仍會尋求不同渠道，擔任學生與學校間的橋樑以表達學生意見。

教大學生會前會長：

同學不敢上莊 憂影響日後工作

教大今年初宣布不承認學生會地位，學生會前會長楊逸銘說，教大學生畢業後大多擔任教師，2019年反修例風波後很多同學已不敢「上莊」，擔心影響日後工作。學生會不獲承認後，他說學生在校政、學生福利等問題上無法表達聲音及接收信息，認為無論社會政治環境如何改變，始終需要學生組織。

民主黨每年舉行暑期實習計劃，「民主青年」主席陳堡明稱，選舉制度改變後，青年參政人數比例已較以往大減，相信無論對學生會、政黨、倡議組織而言，未來遊戲規則縱使改變，留下來的人仍會繼續爭取、守護發聲空間及自由。

（新政府施政期望）

相關字詞﹕學生會 學生組織 民主黨

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