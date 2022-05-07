港聞

港聞二

李政綱助青年上流 大學生稱年輕人不重私利

【明報專訊】周日舉行的特首選舉唯一候選人李家超民生政綱核心政策之一是「創造青年上流機遇」，惟未提及政府與青年的關係。民主黨青年部「民主青年」主席陳堡明稱，李的政策主調與歷屆政府沒有分別，質疑難與青年改善關係。有大學生認為李家超青年政策集中上流，未觸社會衝突本質，認為青年思考重心不在個人經濟或上流，而是面對改變，「香港對於自己是個什麼地方？」

陳堡明稱主調與歷屆沒分別

質疑難與青年改善關係

李家超政綱就「創造青年上流機遇」提出5政策方向，包括制訂整體青年政策、吸納青年加入法定機構及諮詢架構等。陳堡明稱，李的政策重點放在向上流，主調與歷屆政府沒太大分別，惟現屆政府青年政策方向和焦點都錯誤，質疑新一屆政府能否做出效果，「現屆政府與青年關係極差，如方向不變，是否可處理問題？針對青年上流，過去方向不成功，現在再行（同一套方向）都不會成功。」

陳認為李提出提升本港競爭力，理應鼓勵青年留港，建議下屆政府應為青年提供創業稅務優惠，及在近市區地點覓地建青年宿舍等。

學生指聽青年聲音毋須綽頭

「聽民意很簡單」籲試用連登

嶺南大學學生會長陳嘉寶表示，政府要聽取青年聲音或民意毋須「搞綽頭、搞派頭」，她舉例只要試用青年常用的應用程式如連登、Goodnight等，聽民意已很簡單，又稱「落街捉個人傾偈有幾難？」她說，過往特首參選人選舉時都稱重視青年聲音，當選後大都無以為繼，因此不會對下屆政府抱期望。

該會外務秘書張樂穎則認為，青年政綱以向上流為主題，相信李家超以為無法上流是社會衝突本質，張認為事實並非如此，稱自2014年多次社會事件後，青年人思考重心不在個人經濟問題或上流機會，而是面對香港改變，「香港對於自己是什麼地方？」

教育大學學生會已交學生事務處接管，學生會前會長楊逸銘稱，對於李家超提及吸納青年加入諮詢架構等沒太大期望，指過往政府青年諮詢組織只有少數指定群體參與，意見亦未能帶來改變。楊認為，青年人的想法、理念、價值觀、文化等，與舊思想的衝突不可能化解，但他期望政府要為青年製造更好將來，令工種及文化都更多元化。

【系列五】

明報記者 馮樂琳

（新政府施政期望）

相關字詞﹕學生會 青年政策 特首選舉2022 李家超

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