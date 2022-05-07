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因應考試 嶺大准學生會延期遷出

【明報專訊】多間大學學生會被校方收回場地使用權，嶺南大學校方原定於今日收回學生會場地，包括學生會民主牆及報告板，而嶺大校方昨晚表示，因應學生考試，大學決定把遷出期限延至5月27日，並已通知學生會。嶺大學生會代表稱，昨晚7時半獲校方通知翌日毋須遷出，盼校方不會反口。

原今日遷出 延至27日

嶺大去年7月宣布停止代學生會收會費，今年2月通知學生會，收回會址所屬的康樂樓部分地方，限於5月7日遷出。嶺大學生會稱在4月收到校方通知，校方將收回民主牆、報告板使用權，而嶺大學生籌辦的「虎地書室」亦須搬離現址。

嶺南大學回覆本報查詢時表示，根據大學2019年與學生會簽訂的「大學場地使用協議」中的條款，雙方可於3個月前通知對方終止協議，大學今年2月8日通知學生會終止協議，並將於今日收回所有協議內的場地，包括康樂樓一樓及二樓、李運強教學大樓地下報告板，以及新教學大樓UG層學習共享空間內的書店及小食部。嶺大表示，將因應學生考試，大學決定把遷出期限延至5月27日，並已通知學生會。

學生會批校方回應太慢

嶺大學生會會長陳嘉寶回覆本報查詢表示，學生會早前向校方發電郵，要求延後遷出限期至5月27日。她表示原本已收拾了一半物資，料今日撤出，至昨晚7時半才收到校方通知可延後遷出，認為回應太慢，亦希望校方不會反口。

多間大學學生會陸續被校方收回場地。2月城大收回學生會會所有場地，包括學生會民主牆及會室，目前該會於臨時辦公室維持日常運作。理大上月終止學生會以理大名義運作的權利，要求該會於7月15日前遷出理大會址。

相關字詞﹕嶺南大學 學生會 嶺大學生會

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