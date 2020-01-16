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中大續聘段崇智捱批 立會暫不調查 將促教局提交選校長程序報告 何君堯：簽了約亦可解約

【明報專訊】中文大學校董會上月通過續聘校長段崇智3年，兩名立法會議員要求在立法會教育事務委員會（委員會）討論事件。委員會主席梁美芬昨於會議上表示，現階段不會調查事件，但會要求教育局提交報告予立法會審視。要求討論事件的立法會議員何君堯表示，距離中大與段崇智續約尚有一段時間，中大可推翻決定，即使已簽約亦可解約。

委會主席梁美芬跟進：

待收報告不排除調查

梁美芬在委員會會議上表示，收到社會各界信函，要求委員會跟進中大校長段崇智續任的事。她稱，此階段立法會不會調查個別事件，將會要求教育局和大學教育資助委員會，就各大院校校長選拔程序，及各大院校是否均有立法會議員作為校董會成員等進行總結報告，再交由立法會審視和檢討。梁美芬回覆本報時解釋，一定會跟進事件，委員會有權調查，待收到教育局報告後，不排除展開調查。

何君堯上月去信委員會，要求討論中大招聘校長事宜。何君堯昨回覆稱，委員會現時的處理方向未嘗不可，距離中大與段續約尚有一段時間，故有方法推翻決定，「什麼合約簽了都可以解除，只是錢解決。」

管浩鳴：鄺保羅沒簽聯署

另外，坊間流傳聯署，質疑中大續聘段崇智的決定不合情理和具疑點，質疑段在反修例風波中大衝突的表現拙劣，而處理續任一事上，無成立專職的遴選委員會及廣泛諮詢，不尊重市民及3名立法會議員董事反對，促立法會教育事務委員會徹查段崇智和中大校董會前主席梁乃鵬。聯署聲稱有逾百中大校友及市民參與，「民眾聯席」理事林勁放向本報確認簽過該聯署。聯署名單上有「鄺保羅」，聖公會牧師管浩鳴回覆本報等，聖公會教省榮休大主教鄺保羅沒有簽署該聯署。

中大：對失實指控極度遺憾

持份者普遍支持段續任

本報就該聯署向中文大學查詢，中大回覆稱，對部分網民的失實指控表示極度遺憾。中大表示，過去兩個月舉行了8次持份者諮詢會議聽取意見，各持份者普遍全面支持段崇智續任，充分肯定段的領導才能及任內成就，深信段續任能確保大學的穩定及延續。

段崇智2018年起接替沈祖堯出任中大校長，反修例風波中大衝突期間，他曾到警方與示威者對峙現場接觸警方，曾被4個警察組織發信批評。

相關字詞﹕中大校董 段崇智

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