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升中派位學生續減 少2500人

【明報專訊】升中「自行分配學位」結果周三出爐，未獲取錄學生須參加統一派位，統一派位階段昨日展開，教育局估計今年參與升中派位人數續跌，稱據今年2月估算，約有50,500名學生參加本年度中一派位，比上年度同期少約4.8%。局方稱，每年中一學位需求受適齡學童數目、家長意願和學生流動等因素影響。有中學校長說，移民及出生率低有影響，現為討論調整班別人數的契機。

預計今年50500升中

2016年小一生6.2萬人

教育局昨回覆本報查詢表示，據今年2月估算，預計參加2022年度中一派位的學生人數約50,500，相比上年度同期估計少約2550，跌幅4.8%。局方稱，每年度中一學位需求受不同因素影響，例如適齡學童數目（包括新來港學童）、家長意願（例如是否入讀公營學校）、學生流動等。局方又說，學生流動或離校亦涉不同因素，部分學生會於稍後時間重返校園，將密切留意整體學生人數變化，確保每年度提供足夠中一學位。翻查資料，2016年小一生人數為61,861。

香港中文中學聯會主席梁冠芬估計，本港出生率下降、離港潮，以及疫情下跨境學童減少，導致學位需求減少；稱部分學校以往不夠資源應付多人一班，現為討論調整班別人數的契機，以提升照顧學生和教學質素。

津貼小學議會主席胡艷芬表示，移民潮下小學生減少，但家長不宜因參與派位人數下跌而過分進取；學校方面，因熱門學校依然受歡迎，弱勢學校受影響相對大。

相關字詞﹕教育局 統一派位 升中派位

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