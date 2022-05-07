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涉賣淫案民政助理專員 代訂酒店逾月稱為積分

【明報專訊】警方周三及周四搗破一個「高鐘妹」賣淫集團，拘捕5人，包括沙田民政助理專員林方達。警方指，他在案中負責訂房及登記入住（check in），據悉歷時至少一個月，獲准保釋候查，其餘4人帶署調查。據了解，林報稱對賣淫集團不知情，並指自己曾在facebook上發文，表示可為他人以優惠價預訂酒店房間，以賺取會員及信用卡積分，警方正調查他是否涉利益衝突，以及代訂酒店是否涉金錢交易。

稱對集團不知情 警查利益衝突

本報向民政事務總署、公務員事務局查詢會否將林方達停職、會否就事件作內部調查，民政事務總署回覆稱，警方正調查案件，不作評論；公務員事務局稱不評論個別個案，重申政府重視公務員的品行操守，如個別人員涉嫌違法或違紀，必按既定機制嚴肅處理。

警方西九龍總區刑事部（行動）警司鍾雅倫表示，暫無證據顯示林姓被捕男子牽涉集團其他事務，警方會調查他是否為儲積分而協助訂房，亦會再調查他與集團之間的關係，以及是否與其工作有衝突。

查錫我：倘積分可當錢用須申請

前廉政公署執行處總調查主任、大律師查錫我表示，公務員透過替人訂酒店房間獲取積分，如有關積分可以當錢用，「兼職」替人訂房以賺取外快，則要事先向部門申請並獲批准，否則或違反公務員守則，要受紀律處分。

女主腦曾任航企地勤 檢空姐制服

警方周三及周四以「控制他人賣淫」、「依靠他人賣淫的收入維生」及「容許所管轄之處所用作賣淫活動」罪拘捕5人，30歲廖姓女子及43歲黃姓男子為Telegram頻道管理員，相信屬集團主腦。據了解，案中女主腦曾任航空公司地勤，認識不少女子。警方指，其餘3名被捕人分別是27歲張姓模特兒、41歲歐姓裝修工及30歲林姓公務員，分別負責安排房間及嫖客、收取犯罪得益等。行動中亦檢取一批空姐制服及假職員證，以及一輛相信是以犯罪得益購買、價值逾百萬的名車，不排除充公被捕人其他資產。

警方表示，涉案賣淫集團已經營一至兩年，先後操控數十名女子賣淫，每次收費約5000至1萬元，其中三成歸主腦，集團每月盈利約30萬。他續指，集團藉兩個Telegram頻道招攬女子，以「高質OL」、「空姐」等描述吸引嫖客。警方派出男女卧底，發現集團長期租用尖沙嘴一高級酒店的房間，安排性交易。

相關字詞﹕林方達 賣淫

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