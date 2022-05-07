本月訪疆 聯國人權專員不來港

高專辦續說，巴切萊特訪華期間，將與中國當局討論一系列國內、區域及國際人權議題，當中包括香港。翻查資料，巴切萊特去年中曾向聯合國人權理事會報告稱，《國安法》對香港民主及傳媒空間造成寒蟬效應。

惹中方干擾疑慮 稱獲允見想見者

巴切萊特與中方交涉訪問新疆工作自2018年醞釀，至今年3月才正式達成協議。中國外交部發言人趙立堅前日稱，雙方正磋商訪問具體安排。

不過，多個人權組織質疑巴切萊特無法在不受中方干擾情况下與維族人會面，過去更曾有當地人士與聯合國人權專家會面後遭秋後算帳。220個關注新疆、西藏、香港等地人權的倡議組織發表聲明，呼籲巴切萊特暫緩訪華。高專辦回應稱，中國政府向高專辦承諾，巴切萊特及先遣組可獲安排在巴切萊特選擇的地點及與她所選的人及團隊會面，「（中方）已保證會尊重及保護所有與她和團隊接觸的人的權利」。高專辦又補充，由於中方有特殊安排處理高層次外國政要，故巴切萊特在當地期間毋須隔離。

至於被批評出發前無與維族權益團體會面，高專辦稱會繼續接觸公民團體，包括關注中國人權團體。