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人權新聞獎接辦機構邀評判續任 資深評判：港法律存不明朗因素 需考慮風險

【明報專訊】香港外國記者會（FCC）早前以「不想誤墮法網」為由宣布暫停頒發人權新聞獎，美國阿利桑那州立大學Walter Cronkite新聞與傳播學院周二稱，明年起會接辦獎項的行政工作，本報昨獲得由學院講座教授及FCC前董事Jeffrey Timmermans向評判發出的電郵，內容提及學院將與一個亞洲伙伴合作接辦獎項，並邀請一眾原有評判繼續擔任評判。

伙亞洲伙伴 增新獎覆蓋其他地區

據學院早前新聞稿，Jeffrey Timmermans將擔任人權新聞獎主評判，獎項今年12月接受報名，明年5月公布結果。

岑倚蘭：倘評審受限便不值得做

本報昨獲得由Jeffrey Timmermans向評判發出的電郵，內容提到學院接辦後會保持人權新聞獎的整體架構，保留中文獎項同時增加新獎項以覆蓋其他地區，而為在亞洲地區駐足發展，學院將與一個亞洲伙伴合作協辦人權新聞獎。電郵又稱，希望一眾歷任評判可繼續支持人權新聞獎，再次擔任評判，並形容「如果沒有你們參與，我們無法完成使命」。

曾為獎項擔任多年評判的記協前主席岑倚蘭昨向本報確認收到以上電郵，她正考慮會否繼續擔任評判，主要視乎有否時間參與，強調FCC停頒獎並非其考慮因素之一，會在主辦方就接辦獎項事宜提供更多清晰資料後決定。她稱樂意繼續為新聞界出一分力，但如最後發現評審工作有其限制，便「不值得做」，如她出任評判，會按一貫原則評審作品。

有資深評判稱，現時本港法律存在不少不明朗因素，下屆政府或推23條，屆時出任評判或會有「好多把刀喺頭上面」，需謹慎考慮法律風險。他估計，風險未明下，不少評判或拒絕再出任，報名參賽的本地傳媒亦會愈來愈少，日後人權新聞獎或減少聚焦香港人權問題，改為關注亞洲地區的人權事務。

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