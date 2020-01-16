「是的長官」 紀律部隊轉中式敬禮 消息稱警擬七一同轉步操敬禮 警隊：改步操顯愛國情懷

傳統英式敬禮手掌心向前，置於頭部右方，而中式敬禮手掌心向下，手臂屈曲的角度亦與英式不同。本報獲得一段某紀律部隊的教學影片，顯示該部隊日常當值前後聽取訓令時，已改用中式敬禮，輔以廣東話及普通話對答（見圖）。

警隊回應稱，為彰顯愛國情懷及強化國民身分認同，適逢今年是回歸祖國25周年，7月1日起警隊將全面採用中式步操。因應引進中式步操，警隊已安排一系列訓練，以協助各人員掌握及運用相關技巧及口令。

步操口令料為普通話

綜合3名前線及高級警員向本報表示，警隊正準備相關錄影教材，5月底至6月中在各警區舉辦訓練日，向全體警員教授中式步操及中式敬禮技巧。據了解，7月1日後警員平日只要穿著全套制服，向上級敬禮時亦要改用中式敬禮，而7月初警察學院舉辦的學警結業會操（passing out）將全面改用中式步操，步操口令料為普通話，而機動部隊（PTU）及輔警的結業會操及各升旗禮亦將改用中式步操，警員結婚的「劍禮」會否改成中式則待定。有警官認為有關安排是大勢所趨，惟現時日常文件仍以英語為主，認為警務工作並非一時三刻可全面中式化。

有前線消防職員稱，約1月底改用中式敬禮，處方有製作指南，教導前線職員口令及敬語如何中英對譯，例如「sir」和「madam」一律改用「長官」、「fallout」則為「解散」等。他說前線職員已習慣轉用中文，認為只是簡單幾句口令，對日常工作沒影響，當局亦會彈性處理，不會因誤用英文而責備相關職員。

前線消防：年初轉口令 現已適應

前線懲教：不太習慣 口誤不會罵

有前線懲教人員稱，今年初起轉用中式敬禮，「原因是什麼大家都明白」，一時三刻不太習慣，特別對多年來使用英文的資深職員。據他觀察，現時學堂和新入職員工率先全面改用中文，相信資深職員需時適應，但即使口誤用了英文也不會被責罵。

有前線海關人員說，接獲內部電郵通知周三（4日）起改用中式步操及中式敬禮，惟平日一般工作較少需敬禮，料影響不大。有前線入境處人員亦稱，約去年底起已改用中式敬禮。

海關回應稱，周三起全面採用中式步操，以充分體現國家情感，彰顯民族情懷。消防處表示，為加強屬員對國家自豪感，今年1月24日已全面推行中式步操，配以中式禮儀及口令。入境處稱，去年學員結業會操已全面採用中式步操，以展現人員對國家高度忠誠、對中華民族認同感及堅定不移的愛國愛港之心。懲教署表示，為展現愛國情懷及加強人員國民身分認同，已於第一季在職員訓練院採用中式步操及口令，並計劃7月1日起在各院所全面採用中式步操及口令。

警研國產手槍取代停產「點三八」

另外，據了解警隊正研究以國產92式曲尺手槍取代美製史密夫威遜「點三八」左輪手槍，因有關廠方已停產，保養及更換零件有困難，加上子彈僅6發，故正研究及測試不同手槍，而國產92式曲尺手槍為選擇之一。惟因涉及更換全體警員佩槍及要重新訓練，預計換槍計劃或需時數年。