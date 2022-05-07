問責官下屆取消凍薪 行會接納「追落後」加2.6%

委會報告：不應視作加薪

委員會在報告中強調，只是根據財委會機制將薪酬「回復至應有水平，而不應被視作加薪」。委員會解釋，凍薪安排只是第五屆政府根據當時環境決定，「凍薪屬自願性質，應只適用於第五屆特區政府的政治委任官員」。

根據委員會昨公布獲行會接納的報告，委員會建議維持目前政治問責官員的現金薪酬框架大致維持不變，在最多可累積年假由目前22個工作天增至33個工作天，並在辭職或離職時未放假折算為現金，上限最多11個工作天，後者與私人機構做法看齊。

其他待遇則大致維持不變，例如每名司長獲編配官邸，每名司長、局長和特首辦主任在港時可各獲提供一輛汽車連司機。目前政治問責官員與公務員享有相同的醫療及牙科福利，委員會認為，應審慎檢視不同層級的政治問責官員所獲醫療及牙科福利，會2025年3月委員會任期屆滿前檢討。

（特首選舉）