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李憶兒時遭童黨打劫「捱咗幾拳」 立志當差

【明報專訊】中學畢業後加入警隊的李家超，過往較少提及原因，昨日他在造勢活動上稱，讀書時經常到屋邨附近的山坡玩，有次被「年紀大一點的童黨」打劫，其中1人持4吋長的彈弓刀，他因無錢而「心口捱咗幾拳」，令他感受到怒不敢言的無助，因此決定做警察，保護市民和弱勢社群。

活動開始奏國歌 李發言後全場叫口號

李家超的造勢活動開始時，先請在場人士起立，奏唱國歌、場內大熒幕播放國旗和區旗的畫面。李家超壓軸發言，先感謝在場者出席，之後他表示，自己過去40多年跟隨香港發展，由前線警員至今日參選特首，不同的經歷都影響其人生。他說小時候，父親儲錢多時後買了電視，一家人每日飯後看電視已很開心，而由於電視面向大門，他們發現門外開始聚集鄰居一起看電視，於是邀請他們一起看受歡迎的節目，說原來鄰里感情「就係咁簡單、咁直接」，「只需要大家共同一件事」。

在李家超發言後，競選辦團隊在台上合照，競選辦主任譚耀宗表示要「以口號表達我們的感情」，帶領團隊和在場人士3次叫喊口號「支持李家超」、「同為香港開新篇」。

造勢活動昨日下午4時在會展舊翼舉行，獲邀出席者均須經過安檢才可進入會場，並要使用安心出行和疫苗通行證；至於已預先登記的傳媒需從另一入口進入，同樣要接受安檢，並出示昨日的快速檢測陰性證明。根據李家超競選辦給選委的邀請信息，呼籲選委在3時半或之前就坐，惟不少選委到場後花不少時間在李家超的競選佈景板前拍照，至近4點才趕入場。

「We and Us」被質疑譯錯 李：表達無分你我

昨日競選活動的佈景板，印有「我和我們」，但英文版則為「We and Us」。圖片在網上瘋傳，網民質疑譯錯。李家超facebook專頁凌晨解釋，競選團隊曾多番討論這翻譯問題，但最後認為傳意更加重要，不應直譯；中文「我們」的主詞和受詞是一樣，英文主詞和受詞不同，團隊想表達的是一種大家一起，無分你我的意思。

（特首選舉）

相關字詞﹕李家超 打劫 特首選舉2022

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