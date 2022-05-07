重申我和我們 李家超造勢籲團結 梁振英站台未談李 籲社會要有大局思想集體意志

劉兆佳：反映有感現屆未能團結各方

全國港澳研會副會長劉兆佳認為，李家超以至發言嘉賓強調團結，多少反映出中央或香港精英有感現屆政府未能做到團結各方，以應對危機及推動發展。他認為，李家超刻意強調要提高政府管治能力和群策群力，目的是突顯日後的領導班子能推動集體決策，而不是特首「一言堂」的模式。有選委則認為，政府大局為重應吸納不同意見，以凝聚共識。

李家超已取得過半選委提名，問到有否估算得票數字時，李家超競選辦主任譚耀宗稱，沒有估計得票率，相信選委會有適當決定。他稱，知悉有選委在內地未能返港投票，但不清楚實際人數。主席團成員湯家驊認為，在沒有競爭對手下，李家超得票率達九成不出奇。

「給市民實踐型執行型政府」

李家超昨日造勢大會，出席者包括多名政商界人，如長實主席李澤鉅、合和創辦人胡應湘等。李家超壓軸發言，約10分鐘演辭中，除談兒時經歷（見另稿），主要重申施政理念和政綱。他在演辭提到，「我要帶給市民一個實踐型、一個執行型的政府，我提倡強化團隊精神，以『我和我們』的團隊文化共同解決問題。智慧在民間，我的施政理念並非單靠我一人或政府單方面做事，我會凝聚社會各方面的力量，團結起來。」他又表示，「在我們面前的5年，我和大家共建的香港將是一個關愛共融、多元包容、充滿活力、充滿希望的香港」。

梁振英致辭中未有提及李家超。他說，香港作為中國的一部分以及高度開放和國際化城市，機遇和挑戰並存，全港社會更需要「上下同欲」，要減少空轉內耗，要有大局思想，有集體意志，有奉獻精神，有處理好「小我和大我」關係的意識。他最後呼籲大家周日投票，踐行國家主席習近平提出對港的4個新希望。

對於梁振英強調「大我」及大局觀等，中大政治與行政學系高級講師蔡子強認為秉承中央一直以來認為香港缺乏大局意識的看法。劉兆佳則認為，部分既得利益者並非要犧牲利益，而是要稍為讓利，不能將個體利益看得太重，他相信大財團及有壟斷地位的專業人士的影響比較大。

有事無出席 狄志遠：未決定是否撐李

新思維狄志遠無提名李家超，昨亦無出席造勢大會，他向本報稱有事在身，亦未決定是否支持李家超。他認為，李的發言內容與過往相若，包括要團結大多數等，冀他上任後100日內有所表現，否則要團結社會的難度將會更大。他認為，大局為重不等於犧牲民主發展或少數人的利益，稱政府的大局為重應是吸納不同意見以凝聚共識，而不是由政府界定什麼是大局。

李澤鉅赴會 李嘉誠董建華缺席

昨日出席造勢大會，不少罕有公開現身的選委，問到他們為何支持李家超時都惜字如金。李澤鉅無回應為何父親李嘉誠缺席，會後亦對傳媒提問一律無回應。胡應湘被問及李家超土地政綱時稱，「我唔知佢點發揮」。前特首、全國政協副主席董建華未有現身，問到周日會否投票，董建華辦公室透過公關表示，董目前正在休假，不作回應。團結香港基金總幹事鄭李錦芬昨在會展接受查詢時說，董在家休養，對答可以。

蔡子強：乏激情熱度 發言沒亮點

對於造勢大會成效，蔡子強說，缺乏造勢大會應有的激情和熱度，李家超發言及嘉賓缺乏亮點。他舉例，林鄭月娥5年前參選時，民望落後對手曾俊華，便要透過造勢大會嘗試接地氣，林太也穿T恤與年輕人同台，但李家超可能沒有競爭壓力，只做最起碼的工作，並無特別信息，「李家超一本正經咁，唔覺得好強親和力或魅力」。

明報記者

（特首選舉）

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