灣區手記：出城記 ／文：尚東美

在疫情蔓延時出城是什麼體驗？若見到新聞仍像我一樣心想「好在提前一晚做好核酸檢測，持有24小時證明」，那就太天真了。按計劃打開網約車平台，所有跨市目的地已被取消，平時方便的出行軟件，此刻成了過度執行管控的工具。

趕不上臨時購買高鐵車票，唯有老牌的士公司提供一口價叫車，由持有24小時核酸檢測陰性證明且願意接單的司機服務，價錢是網約車的兩倍。的士在空蕩蕩的城際公路上一路飛馳，抵達後我問司機是否空車返穗，答「當然啦！」

抵達中山，要向社區報備，三日兩檢。第二次驗核酸時，做檢測的阿叔得知我來自廣州，情緒激動地說「你不應該出現在這裏！你應該要隔離14天！」在我堅持防疫政策沒有如此規定後，他最終仍肯給我做核酸檢測。返回酒店，收到阿叔致電道歉，表示是自己弄錯了，幾小時後，我收到自己的檢測結果：陰性。

文：尚東美