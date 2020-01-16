大灣區GBA時政一周：貿發局調查：疫後展覽 線上難代線下

《B2B線上採購：疫後買家行為研究》調查由貿發局委託獨立調查機構益普索（Ipsos）於去年5月至10月所做，訪問了593名主要來自東盟、澳洲、歐洲、美國及中國等地的國際買家，旨在了解他們對疫情出現後國際採購模式趨勢的看法。

調查顯示，93%受訪買家過去一年曾使用線上採購平台，另有85.5%受訪買家參加過網上展覽。雖然疫情曾令全球多國停擺，經濟下滑及物流受阻，但有四成買家表示，疫情爆發以來，他們在線上採購平台接觸到更多供應商，採購產品種類亦更多。調查亦發現，由於疫下採購時間變長、運輸成本上漲，不少買家選擇提高每次採購的貨量和金額。「過去，從上海付運到倫敦，我們支付大約3000美元租用一個20呎貨櫃。兩周前，我們要花費9000美元。」報告引述一名來自歐洲的醫保產品買家說。

線上採購利尋新供應商 最怕無法親身睇貨

為何使用線上採購平台？調查顯示出三大因素，「希望尋找新的供應商和作出查詢」為最主要。然而，受訪買家也認為，使用線上採購平台的最大憂慮是無法親自查看產品，比例達61%；其次是顧慮詐騙風險及覺得平台可提供的產品細節及圖片欠充分。有來自法國的文具買家稱，網上展會帶來一些棘手問題，例如選擇材料時要親手觸摸，某類混合材料「不觸摸實物，就不會知道感覺如何」。

另一邊廂，就算疫情阻礙實體展舉行，但買家仍最傾向這種採購模式。調查顯示，有63%買家稱待國際出行限制解除後，他們更屬意透過實體展覽採購；59%買家則傾向通過混合展覽採購，尤以中國和東盟買家最熱中。疫後仍較傾向網上展覽及線上採購平台的買家，比例則分別為37%及21%。調查還顯示，與喜歡實體或網上展會的買家相比，喜歡混合展會的買家每張訂單的平均金額較大機會更高（5萬至10萬美元以上）。

貿發局研究總監范婉兒表示，調查反映，疫情令許多行業致力舉辦網上展覽，以加強國際買家和供應商的聯繫，活動頗受業界歡迎，更多買家選擇線上採購。雖然根據調查，買家對使用線上採購平台的整體效率評分平均達7.4分（10分為滿分），顯示他們認為線上採購整體上有效，但難以仔細檢查樣品及供應商認證等問題仍是缺點。

兩者各有好處 混合展會料成大勢

范婉兒指出，雖然國際買家因為現實需要而接受網上展覽，同時亦可減少參加實體展覽所需的差旅費用，但普遍共識仍然是實體展覽不會因此被取代——實體及網上展會各有好處，結合兩者的混合展會將是國際買家的另一選擇，未來實體展會及混合展會是大勢所趨，兩者可相輔相成。

她又補充，混合展會如能在輕鬆索取參展商資訊、即時通訊、檔案共用和名片分享，以及人工智能推薦產品、虛擬會議、研討會直播等功能強化，更能滿足買家需求。