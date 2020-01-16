大灣區GBA時政一周：穗研偕港澳推「灣區體育聯盟」 另拓電競賽馬合作

此外，為發揮廣州在大型體育場館硬件及承辦大賽的優勢，日前市政府印發《廣州市全民健身實施計劃（2021-2025年）》。根據《實施計劃》，到2025年全市人均體育場地面積要達2.6平方米；每萬人擁有不低於0.9個足球場地；經常參加體育鍛煉的人數不低於860萬；每千人擁有社會體育指導員（制度於1993年起設立，協助推動全民體育及相關教育）不低於2.5名；體育產業總規模超過2500億元（人民幣，下同）。

《實施計劃》也提出「共建大灣區優質體育生活圈」，結合承辦全運會等賽事活動之機，加強與港澳體育組織合作，探索成立「大灣區群眾體育聯盟」，建立全民健身活動工作機制，搭建資源共享平台。

另外，廣州還將拓展粵港澳電競業發展，建立電競研究開放共享平台；展開穗港馬術運動合作，包括支持香港賽馬會從化馬場營運，爭取在廣州展開速度賽馬賽事試點工作；展開大灣區球類、棋類、武術、龍舟等體育賽事活動，促進粵港澳體育賽事的發展交流。

五一假結束 露營成主流

內地五一假期結束，廣鐵集團表示，4月30日至5月4日期間共發送旅客452.6萬人次；最高峰為4月30日，共發送旅客133.4萬人次，而5月4日的回程客流亦達102萬人次，主要往廣州、深圳、長沙等。

縱觀五一假期，廣東省因應疫情呼籲民眾留粵，露營成為旅遊市場主流。「攜程網」數據顯示，假期首日「露營」是平台搜索量最高的關鍵詞，較之前一周增加90%，又以廣州、深圳及博羅的相關搜索量最高。旅遊平台「去哪兒」數據則指出，今年五一的露營相關旅遊項目預訂是去年3倍，可以露營的公園門票銷量按年增逾四成，部分城市露營地的周邊酒店預訂也較去年增1.5倍。

本地遊旺 機票價跌

攜程網數據亦反映，本地遊、周邊遊（到鄰近省份或地區）訂單佔五一假期訂單的40%，較過去兩年升逾10個百分點。熱門周邊遊目的地三甲分別為廣州、成都及深圳，其中廣州周邊遊日均訂單較清明假期增1.23倍。短途旅遊增加致航班需求減少，旅遊平台「同程旅行」統計顯示，五一期間機票價格平均按年下降25%；火車票熱門路線也集中在省內的短途出行，例如往返深圳和廣州、成都和重慶。

南沙偕港推氣候投資融資

廣州市南沙開發區金融局早前與香港財經事務及庫務局、廣州南沙粵港合作諮詢委員會召開研討會，探索加強合作推動綠色金融和氣候投融資。

南沙金融局將與香港財庫局共同加快推進各項氣候投融資工作，包括交流合作、舉辦活動、項目庫建設，形成可複製可推廣的氣候投融資經驗，推進大灣區綠色低碳發展及建設綠色金融樞紐。