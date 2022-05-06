港聞

港聞二

紀律部隊宿舍外燒衣紙 兩學生非法集結罪成

【明報專訊】2019年8月黃大仙紀律部隊宿舍外有人聚集、燒衣紙和用雷射筆照射警員，3男事後遭控非法集結等罪，27歲後台工作者早前認罪，另兩人不認罪受審，昨於觀塘裁判法院裁決。裁判官劉淑嫻認為，集結者在紀律部隊宿舍外，針對警員燒衣紙及灑溪錢，「假借祭祀為名，行抗議為實」，足以令現場警員及記者害怕社會安寧遭受破壞，裁定兩人罪成。案件押後5月19日判刑，待索取背景及勞教中心報告，其間兩人須還押。

3名涉案被告為鍾濠全（27歲，後台工作者）、梁文傑（21歲，學生）及洪英展（22歲，學生）。他們同被控於2019年8月9日在黃大仙東頭村道及沙田坳道交界參與非法集結。

辯方：不近射激光者非集結 官：聚百人具威嚇

辯方爭議兩名被告僅在現場燒衣紙，與照射雷射光束及叫囂的人有一段距離，故並非參與非法集結。劉官認為，案發日並非盂蘭節正日，案中有「主持人」率領燒衣紙行為，更向記者講解行動。案中逾百名集結者在馬路聚集，阻塞交通，亦向警方灑溪錢，叫「黑警死全家」等口號，並向警方和宿舍照射雷射光，行為具威嚇。

警誤稱被告衝出馬路 官裁誠實可靠

辯方另爭議拘捕第三被告的警員錯誤指出次被告多次衝出馬路，看過片段後改稱「衝出馬路」意思是「急步行」。劉官裁定該警員證供誠實可靠，僅接納不肯定被告是否有衝出馬路；次被告在人群逗留及燒衣紙逾4小時，首被告則兩度加入燒衣紙，劉官認為兩人位置看到照射雷射光的人群及警方防線，他們必然知道正參與非法集結，而選擇留守，壯大集結者聲勢，裁定他們罪成。

【案件編號：KTCC 687/21】

（反修例風暴）

相關字詞﹕燒衣 非法集結 黃大仙 紀律部隊宿舍 反修例事件

上 / 下一篇新聞

取「境外針卡」排長龍 市民斥空談創科 郵政：已倍增名額 政府稱擬重推網上申報平台
取「境外針卡」排長龍 市民斥空談創科 郵政：已倍增名額 政府稱擬重推網上申報平台
129院舍漏報每日宗數被警告 業界不滿
129院舍漏報每日宗數被警告 業界不滿
街上昏迷漢不治 許樹昌：無關新冠
街上昏迷漢不治 許樹昌：無關新冠
1萬人3針仍缺抗體 優先處方長效藥
1萬人3針仍缺抗體 優先處方長效藥
下周起探監復常 訪客須申報快測
下周起探監復常 訪客須申報快測
「傑斯」擬認串謀煽動、洗錢 另6項勢不起訴 包括助手兩罪
「傑斯」擬認串謀煽動、洗錢 另6項勢不起訴 包括助手兩罪
會展站戰時彈殼任摸 維港千照拼成壁畫
會展站戰時彈殼任摸 維港千照拼成壁畫
12卡「烏蠅頭」今午最後一程 港鐵fb直播
12卡「烏蠅頭」今午最後一程 港鐵fb直播
未悉補償方案拒簽聲明 大坑西邨300戶或無得賠
未悉補償方案拒簽聲明 大坑西邨300戶或無得賠
警破賣淫集團骨幹落網 沙田民政助理專員被捕
警破賣淫集團骨幹落網 沙田民政助理專員被捕
科技園：用地違規勸告無效方提控告
科技園：用地違規勸告無效方提控告
警打擊網騙洗錢 41人被捕涉款1.3億
警打擊網騙洗錢 41人被捕涉款1.3億
校巴溜斜路5死案 事發前後驗車正常
校巴溜斜路5死案 事發前後驗車正常
查倫敦金集團5年 警控6人 涉串謀欺詐洗錢 金額近4億
查倫敦金集團5年 警控6人 涉串謀欺詐洗錢 金額近4億
末期癌症35歲女 「輸光」醫療費用
末期癌症35歲女 「輸光」醫療費用
7歲事主：起雞皮打冷震 涉伸手入衣非禮 鋼琴教師控狎兩生
7歲事主：起雞皮打冷震 涉伸手入衣非禮 鋼琴教師控狎兩生
勞聯倡最低時薪46元 增幅逾22% 商界質疑經濟差時機不合
勞聯倡最低時薪46元 增幅逾22% 商界質疑經濟差時機不合
幼貓誤中動彈不得 愛協倡禁售老鼠膠
幼貓誤中動彈不得 愛協倡禁售老鼠膠
廁塗「黑警死全家」 廚師囚半年
廁塗「黑警死全家」 廚師囚半年
首座焚化爐工程完成40% 「有信心」2025竣工
首座焚化爐工程完成40% 「有信心」2025竣工
官不信「中圈套」 VTC生藏燃彈囚14月
官不信「中圈套」 VTC生藏燃彈囚14月
泊路邊3貨車遭偷油 損失9000元
泊路邊3貨車遭偷油 損失9000元
大灣區GBA時政一周：穗研偕港澳推「灣區體育聯盟」 另拓電競賽馬合作
大灣區GBA時政一周：穗研偕港澳推「灣區體育聯盟」 另拓電競賽馬合作
大灣區GBA時政一周：貿發局調查：疫後展覽 線上難代線下
大灣區GBA時政一周：貿發局調查：疫後展覽 線上難代線下
灣區手記：出城記 ／文：尚東美
灣區手記：出城記 ／文：尚東美
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】獄中讀翻譯 劉頴匡獲字典機 須焊壞「時間」「遊戲」按鈕
【Emily】獄中讀翻譯 劉頴匡獲字典機 須焊壞「時間」「遊戲」按鈕
【Emily】歡送內地醫療隊 林太獲贈簽名保護衣
【Emily】歡送內地醫療隊 林太獲贈簽名保護衣
【Emily】周舜宜「坐正」 任保護兒童會總幹事
【Emily】周舜宜「坐正」 任保護兒童會總幹事
【Emily】行會成員參觀會展站 葉劉讚新線方便返工
【Emily】行會成員參觀會展站 葉劉讚新線方便返工
【Emily】撰文憶美國生活 功夫片成精神食糧 曾俊華兒時最愛黃飛鴻系列
【Emily】撰文憶美國生活 功夫片成精神食糧 曾俊華兒時最愛黃飛鴻系列
【Emily】徐英偉「復出」 同鄭泳舜派飯盒
【Emily】徐英偉「復出」 同鄭泳舜派飯盒