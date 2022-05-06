紀律部隊宿舍外燒衣紙 兩學生非法集結罪成

3名涉案被告為鍾濠全（27歲，後台工作者）、梁文傑（21歲，學生）及洪英展（22歲，學生）。他們同被控於2019年8月9日在黃大仙東頭村道及沙田坳道交界參與非法集結。

辯方：不近射激光者非集結 官：聚百人具威嚇

辯方爭議兩名被告僅在現場燒衣紙，與照射雷射光束及叫囂的人有一段距離，故並非參與非法集結。劉官認為，案發日並非盂蘭節正日，案中有「主持人」率領燒衣紙行為，更向記者講解行動。案中逾百名集結者在馬路聚集，阻塞交通，亦向警方灑溪錢，叫「黑警死全家」等口號，並向警方和宿舍照射雷射光，行為具威嚇。

警誤稱被告衝出馬路 官裁誠實可靠

辯方另爭議拘捕第三被告的警員錯誤指出次被告多次衝出馬路，看過片段後改稱「衝出馬路」意思是「急步行」。劉官裁定該警員證供誠實可靠，僅接納不肯定被告是否有衝出馬路；次被告在人群逗留及燒衣紙逾4小時，首被告則兩度加入燒衣紙，劉官認為兩人位置看到照射雷射光的人群及警方防線，他們必然知道正參與非法集結，而選擇留守，壯大集結者聲勢，裁定他們罪成。

【案件編號：KTCC 687/21】

（反修例風暴）