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官不信「中圈套」 VTC生藏燃彈囚14月

【明報專訊】職業訓練局（VTC）男學生前年4月在葵涌警署附近被便衣警搜出兩支懷疑汽油彈，一名葵涌警署男警長其後被指「自編自導」汽油彈案。男學生經審訊後被裁定在公眾地方管有攻擊性武器罪成，昨於觀塘裁判法院判刑。裁判官屈麗雯不接納被告「中圈套」誤送汽油彈，認為他與另一人有預謀運送可隨時使用的汽油彈，置警署附近的人於危險之中，判囚14個月。辯方申請保釋等候上訴遭拒，被告須即時服刑。

被告林偉豪（現年24歲）被控於前年4月13日在葵芳邨葵正樓外的公眾地方，連同另一人管有兩支疑似汽油彈。辯方早前爭議被告僅從中間人接下運紅酒兼職，不知袋中藏有汽油彈。屈官不認同他遭設局之說法，只接受他並非領導角色，否則會控以更嚴重罪行。

屈官續說，案中沒證據顯示被告有意圖使用汽油彈，僅收錢為他人運送物品，而他為掙外快送汽油彈亦非求情理由。他運送的是已完成的汽油彈，可立即使用，為人身安全及財產帶來破壞；案發時社會事件及公眾秩序罪行嚴重，案發地點並非示威現場，但接近葵涌警署，警方亦有情報稱警署可能受襲，汽油彈對警署內外的人風險極高。

稱「掙外快」非求情理由

被告另向警方提供3份證人口供協助調查其他案件，但屈官認為口供對控方沒實質協助，不構成減刑理由。屈官以15個月為量刑起點，考慮被告沒案底，有良好背景，熱心公益，酌情減刑1個月，判囚14個月。

【案件編號：WKCC 827/20】

（反修例風暴）

相關字詞﹕觀塘裁判法院 汽油彈 在公眾地方管有攻擊性武器罪 葵涌警署 反修例事件

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