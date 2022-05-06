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港聞二

首座焚化爐工程完成40% 「有信心」2025竣工

【明報專訊】為實現2035年「零廢堆填」目標及2050年前廢物管理達至碳中和，政府推動源頭減廢及回收的同時，亦加快發展轉廢為能設施。環保署稱，興建中的垃圾焚化爐、即「綜合廢物管理設施第一期」（I．PARK 1），整體工程已完成40%，預計2025年啟用，第二座焚化爐「I．PARK 2」則預期2030年代初啟用，兩項目落成後每日處理廢物達7000公噸，但仍有約4000公噸要處理，認為要與時並進及追落後，於全港物色地點興建更多轉廢為能設施。

曾嘴焚化爐今年展環評 最快2025招標

政府2014年向立法會財委會申請撥款興建I．PARK 1時，預計2022至23年啟用。環保署助理署長（廢物基建規劃）雷學良昨稱，I．PARK 1於2018年動工，受惡劣天氣影響，石鼓洲旁的填海進度一度延誤，現正進行地基工程，有信心2025年完工。擬於屯門曾嘴中部煤灰湖興建的I．PARK2，今年會展開環評及技術研究，最快2025年招標，2030年代初完成，該設施每日可處理4000公噸廢物。

稱鄰近地區多爐 港「追落後」視減廢成效

雷學良稱，鄰近地區近年利用焚化爐處理不能回收廢物並轉廢為能，例如新加坡有5座焚化爐，廣州及深圳分別有12座及7座，香港要追落後，政府會研究是否興建其他焚化爐，但要視乎減廢措施成效，例如垃圾徵費可減廢物量，當局亦會每5年檢討廢物量走勢、人口分佈等。

本港現有數個轉廢為能設施，配合達至「零廢堆填」及碳中和目標，其中污泥處理設施[源．區]（T．PARK）啟用6年以來已為本港處理逾270萬公噸污泥，佔總量約98%，產生電力逾3.3億度，減少排放89萬公噸溫室氣體。

相關字詞﹕焚化爐 轉廢為能 綜合廢物管理設施 環保署

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