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廁塗「黑警死全家」 廚師囚半年

【明報專訊】30歲時任廚師涉於去年初在葵涌廣場男廁塗鴉，寫上「黑警死全家」等字句，他否認兩項刑事損壞罪受審，昨日在西九龍裁判法院被裁定罪成，判囚6個月，並須向商場賠償1000元清潔費。裁判官陳慧敏判刑時指出，被告在人流密集的商場男廁寫下涉案字句，或會激發持不同態度者的情緒，雖屬單獨行事，但其黑衣打扮令人難以辨認，加上兩度塗鴉，反映有預謀犯案，須判即時監禁。

控方擬民事索償千元 官直接頒賠償令

辯方求情指出，被告麥榮傑本任職廚師，受本案及疫情影響而轉任外賣速遞員。控方一度稱會以民事方式向被告索償，陳官驚訝道：「為咗1000蚊呀？」最終頒令1000元賠償令。

本案發生於2021年1月19日，控方於審訊指出，被告在警誡下稱對政府不滿而犯案，遭辯方反對將口頭招認呈堂。被告自辯稱遭警員25711羅偉文在男廁內叉頸及掌摑面部，在警署又被警長惡言道「如果你唔認，就掟你去國安嗰邊」。

不信被告遭警摑 官：大可到警署才施暴

裁判官陳慧敏裁決稱，警員羅偉文並不機靈，但當掌握問題精要，他可不偏不倚回答，可排除其邊作供邊揑造的可能。反之被告為不誠實證人，斥其自辯全屬謊話。陳官逐一反駁稱，若被告遭陌生人包圍，可直接詢問對方或着途人施以援手，他必然知悉該些人是警員。此外，警員大可到警署才施暴，不可能在公共男廁內行事；再者，被告在律師陪同下錄取第三份口供，可見他知悉其權利。

陳官裁定，案發當日下午6時許，被告先在涉案男廁的廁門上以黑筆寫上「黑警」及「狗官」，晚上9時再折返寫上「死全家」，在寫「家」字的最後一撇遭警員發現。基於本案嚴重程度，以監禁4個月作為每罪的量刑，考慮整體量刑後判監6個月。

【案件編號：WKCC 1943/21】

相關字詞﹕西九龍裁判法院 刑事損壞罪 黑警死全家 葵涌廣場 塗鴉

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