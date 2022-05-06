幼貓誤中動彈不得 愛協倡禁售老鼠膠

動物誤中老鼠膠求助年年升

愛協為小貓改名「Mickey」，與迪士尼卡通米奇老鼠同名，藉以紀念小貓誤闖老鼠陷阱的特別經歷。Mickey目前在暫託家庭休養，該家庭亦有意正式領養。愛協檢核部總督察容智恒稱，2019年接獲59宗求助指動物誤中老鼠膠，2020年升至71宗，去年更升至98宗，反映情况惡化。

目前愛協與嘉道理農場暨植物園（嘉道理）的動物拯救中心合作救助誤中老鼠膠的動物，愛協負責貓狗，嘉道理則集中協助雀鳥。嘉道理回覆查詢稱，2014至2021年共收到248宗求助指雀鳥誤中老鼠膠，當中126宗搶救無效死亡，存活率僅約48%，過去一年則收到82宗求助。

翻查資料，新西蘭在2015年立法規管使用老鼠膠，使用老鼠膠須領牌照，申請人須證明為公眾衛生且無替代方案才會獲批；英國上月底通過同類法案，無牌使用老鼠膠可罰款及監禁最高51周。

下半年料提修例加強防止虐畜

香港現時並無法例禁用老鼠膠，食環署回覆本報稱，署方無用也不建議使用老鼠膠滅鼠；康文署稱轄下場地無使用老鼠膠；房屋署稱，部門指引不包括使用老鼠膠。

愛協發言人指，政府即將修訂《防止殘酷對待動物條例》，建議加入條文全面禁止銷售老鼠膠，參考外國立法規定擁有及使用老鼠膠須領牌。

食衛局上月底回覆立法會議員書面質詢時表示，料今年下半年會提交防止殘酷對待動物條例草案，修例加強防止虐畜條文，保護動物免受身體及精神上的痛苦。