勞聯倡最低時薪46元 增幅逾22% 商界質疑經濟差時機不合

林振昇說，本港700多萬人有300多萬勞動人口，反映平均每名工人要養一名家庭成員，又指二人家庭綜援金額9658元，若視為月薪換算工作26天，每天工作8小時，則是時薪46元。他認為最低工資應參考綜援金以鼓勵就業。林表示，兩年一檢制度令數據滯後，認為政府應採主動角色，如通脹升應盡快再檢。他續稱，提升最低工資可增婦女重投勞工市場意欲，補充前線職位缺口。

勞工界立法會議員周小松引述統計處數字稱，2021年只有1.43萬人領取時薪37.5元，質疑「點解咁少人都唔肯加？」對於有商界質疑提升最低工資將起漣漪效應，領取高於最低工資的員工將要求加薪，周反駁稱經濟不景時不會有漣漪效應，員工有工開已滿足，僱主毋須加薪留人。

工聯會立法會議員郭偉強表示，會蒐集工會意見後提交建議。他說上次凍結最低工資，因政府以為將有通縮，批評當局誤判形勢，今次調整底線是追回4年通脹。他認為兩年一檢制度令最低工資追不上員工需求，時薪37.5元不貼市，僱主難用該薪酬請人。郭認為商界漣漪效應之說是威嚇社會，反而打工仔消費力提高可帶動經濟，增企業收入。

郭偉強：底線追回4年通脹

中小企：加5%可接受

批發及零售界立法會議員邵家輝表示，本港首季本地生產總值（GDP）錄負增長，如檢討後要減最低工資，感覺不太好，警告如有人想檢討須考慮清楚。他稱不少企業在懸崖邊緣，希望同舟共濟保就業，「呢個情况係咪一個合適時間去討論呢啲嘢？」他認為工資應反映員工能力，弱勢應由政府津貼。邵稱，漣漪效應仍存在，當最低工資上升，上司下屬人工相若，上司便會要求加薪，如經濟轉好企業要爭人，屆時有人工比較，料漣漪效應更大。

中小型企業聯合會永遠榮譽主席劉達邦認為，疫情轉好調高5%最低工資可接受。

中大劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量表示，最低工資增幅應維持10%以內。他說，企業不會因最低工資上升而倒閉，但會轉嫁成本，劏房加租和物價上升，基層直接受害，「窮人無可能透過最低工資脫貧」。他說經濟不景時推高最低工資，會令無競爭力的人更難找工作。

勞工處回覆稱，最低工資委員會對修訂方向無既定立場，會審慎客觀審視數據，以開放態度慎重考慮不同意見。