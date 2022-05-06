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7歲事主：起雞皮打冷震 涉伸手入衣非禮 鋼琴教師控狎兩生

【明報專訊】33歲鋼琴教師去年教琴期間，涉觸摸7歲女童胸部及非禮另一9歲女童，被控3項非禮罪。他否認控罪，案件昨在九龍城裁判法院開審。女童X在錄影會面稱，被告伸手入其衣服內，觸碰其右胸，左手則摸她的腰，歷時數秒。X形容當刻很害怕、起雞皮、打冷震及出手汗。

另涉非禮9歲女童

被告梁湛恩，報稱鋼琴老師，被控於2021年8月23日，在旺角太子道西某教育中心猥褻侵犯女童X，另被控分別於同年7月19日及7月26日，在上址猥褻侵犯女童Y。

庭上播放女童X的錄影會面，X稱2021年7月開始上鋼琴課。8月23日上課當日，她的衣服「攝住咗」，被告站在她後面，以為他欲協助整理，但被告把右手由下而上伸入其衣服內，掃向及觸摸她右胸，左手則伸摸着她的腰，歷時數秒。X形容當時「好驚」、起雞皮、打冷震及出手汗，下課後向母親透露此事，其母隨即返回學校，告訴校務處職員。X其後沒有再上課。

事主曾稱被撩裙 母信被告無心

X又稱，在7月上第一課，她當時穿上半截裙，被告亦曾撩起她的裙，但不肯定他是刻意還是不小心，X其後向母親提及此事，其母則認為被告是不小心。

X母則供稱，事發當日女兒下課後向她說出被侵犯時一臉懵然，X母把事件告訴學校職員，惟被告否認。X母稱感害怕及崩潰，亦不知如何處理，擔心提起事件會刺激女兒情緒，因此找社工協助，女兒亦有接受遊戲治療。

辯方盤問時質疑X事後過於冷靜，X母認為女兒是不懂反應。辯方又稱，被告當時是捉着X的腰部，糾正她彈琴的姿勢，實則上沒有侵犯X，X否認。

【案件編號：KCCC 2490/21】

相關字詞﹕九龍城裁判法院 非禮 導師 鋼琴

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