查倫敦金集團5年 警控6人 涉串謀欺詐洗錢 金額近4億

兩董事被拒保釋

被告依次為公司董事劉志堅（38歲）、公司董事吳曉輝（31歲）、文員吳靖濂（36歲）、無業女子梁詩琦（26歲）、女子梁穎詩（24歲）及女文員余碧津（27歲）。首兩名被告保釋申請被拒絕，須還押候訊，另外4人獲准以一系列條件保釋外出。

涉誘使受害人授權投資

6人被控一項串謀欺詐罪，指稱他們於2017年8月至2018年11月11日，與他人合謀詐騙可能被誘使的人士，向天裕控股集團（香港）有限公司（前身為長昇控股集團（香港）有限公司）及或其他指定帳戶轉帳2410萬元，而虛假地表示公司及其代理人將使用受害人的資金，投資倫敦金、金條及或貴金屬，並使他們獲利；誘使受害人授權以投資帳戶交易，但未透露資金實是與該公司就倫敦金的價格「對賭」；以及訛稱需要更多資金來保障受害人的資本，或追討收益及或損失。

首被告另被控7項洗黑錢罪，犯案日期為於2017年9月15日至2018年7月11日，涉及款項共約4億元，每筆由5.5萬至1.3億元不等。另外，首被告被控分別與第2、3、5及6被告干犯4項洗黑錢罪，涉及金額為約23萬至2227萬元。

投資騙案增133宗 改以投資虛擬貨幣招徠

商業罪案調查科警司葉永林表示，今年頭兩個月共錄得243宗投資騙案，比去年同期上升133宗，損失金額亦由3590萬元大幅上升至1.3億元。騙徒由過往利用倫敦金及外匯買賣，近期轉以投資虛擬貨幣及低風險股票買賣等，最常見手法包括在社交平台利用俊男美女頭像作招徠，聲稱為投資專家，炫耀奢華生活，吹噓高回報低風險投資產品。