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警打擊網騙洗錢 41人被捕涉款1.3億

【明報專訊】警方4月29日至5月4日展開「衝霄」行動，打擊科技罪案及搵快錢罪行，拘捕41人，其中36人涉嫌借出戶口處理騙款，其餘5人涉與「彈票黨」網購騙案有關，涉及款項逾1.32億元。

灣仔警區刑事總督察何兆東表示，行動主要涉及兩類案件，第一類為網購、投資、釣魚電郵、網上情緣等騙案，涉款數百至1.03億元。

最大宗涉1.03億元的騙案中，一間海外環保科技公司收到一直合作的客戶電郵稱要更換銀行帳戶，公司不虞有詐將款項轉入新戶口。警方初步調查相信，騙徒事先入侵客戶電郵，警方暫堵截其中的1400萬元。

扮買家供假入數紙 交易後「彈票」

灣仔警區重案組第二隊主管盧偉德表示，另一類俗稱「彈票黨」的網購騙案，騙徒假扮買家在網上買賣平台向名表、手機、洋酒等賣家入手，相約交收時，要求賣家檢查帳戶帳面紀錄，或提供偽造入數紙，交易後數日，賣家才發現「彈票」。警方去年9月至今年4月接獲8宗同類案件，涉款逾88萬。

警方行動中拘捕28男13女，介乎19至69歲，分別涉嫌以欺騙手段取得財產、串謀詐騙、洗黑錢、盜竊。被捕者已獲准保釋候查，警方表示其中36人為傀儡戶口持有人，當中3人為菲律賓籍家傭，涉借出戶口處理騙款，共處理逾1.32億元。其餘5人涉為「彈票黨」骨幹成員，分別報稱商人、會計師、髮型師及無業，涉嫌提供支票行騙，或現身交收等。

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