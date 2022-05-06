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警破賣淫集團骨幹落網 沙田民政助理專員被捕

【明報專訊】警方搗破活躍於尖沙嘴的賣淫集團，一連兩日拘捕4男1女，當中包括集團主腦及骨幹成員。消息指，其中一名被捕男子為沙田民政事務助理專員林方達。民政事務總署回覆本報查詢時稱，正了解事件。本報記者昨晚致電林方達私人電話查詢，有一名男子接聽，當被問及是否涉及在警方搗破賣淫集團案件中被捕，對方隨即掛斷電話。

民政總署：正了解事件

西九龍總區重案組根據線報及經深入調查，探員自周三（4日）起一連兩日，在全港多區拘捕4男1女，年齡由27至42歲，分別涉嫌控制他人賣淫、依靠他人賣淫的收入維生及容許所管轄之處所用作賣淫活動，全部被帶署扣留調查。當中一名30歲姓林的被捕男子，已獲准保釋候查，須於5月中旬向警方報到。

林准保釋 賣淫酒店房登記人

據了解，警方搗破的賣淫集團主要在尖沙嘴酒店經營，集團運作約1年，探員拘捕集團主腦及骨幹成員，調查時發現用作賣淫的酒店房，登記人為一名姓林男子，費用由其信用卡支付，追查後發現他為沙田民政事務助理專員，不排除有人利用背景清白長期租用房間，以避過酒店查問。林在賣淫集團中的角色仍待深入調查。

沙田區議會副主席、民主黨冼卓嵐表示，對林方達涉賣淫案件被捕感震驚，認為對方畢竟是公職人員，但亦強調他只是被捕，未被定罪。他續稱，目前只有林方達一名民政事務助理專員，另一助理專員職位懸空，許多會議均是由林代表民政處出席，林如遭停職，相信會影響區議會工作，期望民政事務總署要作適當跟進，包括安排署任。冼卓嵐表示，過去主要在工作上與林方達接觸，形容他處事緊跟民政署指引，林亦有出席數天前的區議會會議，當時沒有異樣。

根據林方達LinkedIn資料，他於2014年畢業於中文大學環球商業學系，其後加入政府任政務主任，先後任職食衛局、運房局，至2018年6月晉升為高級政務主任，月薪介乎11.7萬至13.5萬元。林目前為沙田民政事務助理專員，2021年曾因應對疫情貢獻良多，與335人同獲行政長官公共服務獎狀。

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