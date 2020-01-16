未悉補償方案拒簽聲明 大坑西邨300戶或無得賠

關注組：從未獲交代方案 平民屋宇：居民投訴非事實

平民屋宇有限公司今年1月向大坑西邨住戶發出住戶資料聲明書，用作審核回遷及特惠津貼資格。歐陽潔珍表示，文件列明「任何逾時提交聲明書將可能被視作自願放棄回遷及特惠津貼資格」，但平民屋宇公司從未向居民交代補償方案，居民擔心簽署聲明書，等同未知內容便接受回遷方案，「我們不是要回遷，我們想永久安置」。

歐陽潔珍說，部分居民收到平民屋宇的委託公司來電稱，不簽聲明書將「屋都無得住」，部分人因害怕而簽署。

平民屋宇公司早前回覆稱，已收到近900份聲明書，正全速處理審批事宜，未回應餘下約300戶是否獲補償；並說聲明書旨在為居民釐定日後回遷及領取特惠津貼資格，期望明年首季開展搬遷工作。公司稱居民投訴並非事實。

城規前委員：未商討便拒賠 或違重建條件

城規會前委員潘永祥稱，只有約75%回覆資格審核或與居民反對安置方案有關，亦可能是部分非法租住住戶無法登記。他又說，公司不可能未跟居民商討，只因未簽署資格審核便不賠償，可能不符城規會批出的條件，政府將因應補償方案合理性判斷是否滿足條件，而非居民接受比例，「若優厚條件都不被接受，亦是符合條件」。協助居民的民協社區主任郭偉誠亦稱，城規會批准重建的附加條件是「要求平民屋宇公司與居民加強溝通，尋求達成安置共識」，居民憂「賣豬仔」，建議公司盡快與居民商討。

項目重建後提供1300回遷單位和2000市建局首置單位。