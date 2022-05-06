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港聞二

會展站戰時彈殼任摸 維港千照拼成壁畫

【明報專訊】東鐵線過海段本月15日通車，新設的會展站下周一舉行開放日，5600張門票昨午經兩個電話應用程式免費派發，短短數分鐘便搶光。會展站以綠灰混搭顏色為主調，站內不乏「打卡」位，例如由1200幅維港海面照片砌成的壁畫，而站內展示於建造工程發現的戰時炸彈彈殼更可讓公眾「任摸」。不過，傳媒昨參觀新站時發現大堂通往月台的行人樓梯梯級面異常光滑，上落樓梯需小心翼翼，有攝影師更不慎跣倒。

綠灰主調喻維港水 月台設東鐵百年圖片展

會展站往羅湖／落馬洲方向及往金鐘方向分設兩個月台，連大堂合共3層。港鐵署理總建築經理（工程設計）鄭珏慧介紹，會展站人流大，故設計上會帶人流直接到達月台，而車站以綠灰混搭顏色作主調，象徵維港海水顏色，予人平靜、清雅感覺。

會展站設計加添藝術元素。車站處填海地段，港鐵邀請本地藝術家梁志和在灣仔碼頭拍攝維港海面，選取1200張照片拼成藝術作品《水記憶》壁畫，分佈在大堂和通往月台的電梯旁牆壁，讓人有置身海浪之感。鄭珏慧形容作品令車站感覺不會沉悶，反而更「光鮮、光猛」。

兩個月台層設有不同設覽。底層往羅湖／落馬洲月台，設有「戰爭遺跡」展覽，介紹會展站工程期間發現3枚戰時炸彈，並展出其中一枚的彈殼實物，乘客可近距離接觸和「打卡」。中層往金鐘月台設有東鐵百年歷史圖片展，展出舊車票和「運豬車」等圖片。月台飾以具港鐵特色的紙皮石馬賽克，以及退休港鐵建築師區傑棠的「會展」書法站名。

樓梯光滑易跣 港鐵：加強檢查

不過，記者發現通往月台的行人樓梯梯級雖鋪設膠面，級面仍異常光滑，容易跣腳，本報記者試行兩段樓梯，須握住扶手小心舉步，其間有電視台攝影師落樓梯時不慎跣腳跌倒。港鐵回覆稱，事件涉及清潔後梯級個別位置比較滑，已即時跟進及會加強檢查，強調一直以安全為首要考慮。

另外，傳媒昨參觀會展站期間，站內續有列車試行，有列車停站後準備駛走前，其中一道幕門未有關上，經職員短暫處理後才順利關上。

相關字詞﹕戰時炸彈 會展站 東鐵線過海段

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