「傑斯」擬認串謀煽動、洗錢 另6項勢不起訴 包括助手兩罪

【明報專訊】網台主持「傑斯」尹耀昇涉前年在網上發表煽動言論，被控串謀作出具煽動意圖的作為等10罪，當中兩罪涉及其女助手利寶麗，昨日在區院提訊。尹耀昇擬承認一項串謀作具意圖煽動行為罪，以及3項洗黑錢罪，餘下6項控罪，包括利寶麗同被控的兩項洗黑錢罪，將不予起訴。法官郭偉健押後案件至8月1日正式聽取答辯，預料播放約兩小時片段，並以中文審訊。其間尹耀昇須還押，利寶麗續准保釋。
8．1答辯 料播片兩小時
尹耀昇（網台主持）被控干犯一項串謀作具意圖煽動行為罪，以及4項作出具煽動意圖的行為的交替控罪。他另被控干犯5項洗黑錢罪，涉款逾1100萬元，當中兩罪控告他和利寶麗（保險從業員）。
控方昨透露，控辯雙方達成認罪協商，尹耀昇擬承認一項串謀作具意圖煽動行為罪，即於前年2至11月主持、製作、發布及上載一個網上節目，意圖引起憎恨或藐視中央及香港特區政府，或激起對其離叛等；尹耀昇另會承認3項洗黑錢罪。
控方稱，若尹耀昇認罪並同意控方之後申請的沒收令，餘下6罪將存檔法庭。而且，另一被告利寶麗同意沒收令後，她面臨全部兩項洗黑錢罪亦不予起訴，辯方表示確認。早前利寶麗的銀行戶口被警方凍結，辯方得悉警方稍後會通知銀行，將與本案不相關的戶口解除凍結。
【案件編號：DCCC615/21】
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