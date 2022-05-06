1萬人3針仍缺抗體 優先處方長效藥

血癌淋巴癌幹細胞移植者高危

孔繁毅表示，LAAB藥包含兩種新冠康復者捐贈的B細胞抗體，可直接注射入病人體內提供保護，由於現時藥物存量較低，會優先供應給血癌、淋巴癌、幹細胞移植者等高危者，正邀請此類病人做抗體測試，若接種兩劑疫苗後體內無抗體便可用藥，每次同時在左右手各注射一針，一個月後覆診，可提供長達6至12個月保護力，暫定相隔半年再接種。

逾百病人先做抗體測試

孔繁毅表示，瑪麗醫院已有數人使用抗體藥，均屬血癌或幹細胞移植者，暫未見副作用，並有逾百名高危病人將陸續接受抗體測試。他說有血癌病人打3針未有抗體並染疫，最長一個月仍未轉陰性，部分人更變成肺炎，故不應輕視免疫力弱者染疫後果，且免疫力弱者體內病毒若長期未清，可能引致病毒出現新變種，或屬南非出現變種原因。他說臨牀上有高危病人打4針仍未有抗體，認為這類病人即使打4針也不大可能有效，未必需接種第4針。

至於本港有多少人使用阿斯利康抗體藥，醫管局總行政經理李立業昨表示，該藥有190劑已到港及開始使用，由中央統籌委員會處理，集中供應予曾接受幹細胞移植的病人，但暫未能提供確實數據。

（新冠疫情）