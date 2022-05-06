街上昏迷漢不治 許樹昌：無關新冠

【明報專訊】本港新冠病毒單日新增個案繼續在三位數徘徊。昨新增321宗陽性個案，另增5宗死亡個案，包括一名年齡不詳、早前在街上被發現不省人事男子。醫院管理局總行政經理（綜合臨牀服務）李立業稱，患者腦出血，但因身分未明未能交代詳細病史。每日與醫管局檢視死亡個案的中大呼吸系統科講座教授許樹昌向本報表示，患者因先天性腦動脈瘤導致腦出血，與新冠無關。
李立業公布，前日有5名新冠患者在公立醫院離世，其中一名年齡不詳男子，本周一（2日）凌晨在街上被發現不省人事，送往明愛醫院急症室時嘔吐、血壓高、瞳孔不對稱，昏迷指數達6（即嚴重昏迷）。李立業表示，患者入院篩查核酸檢測呈陽性，Ct值為34.2（即病毒量低），電腦掃描結果顯示腦出血，獲轉送至廣華醫院腦外科病房留醫，其間需插喉及用藥降低腦壓，惜病情持續惡化，延至前日凌晨不治。李立業表示，急症室時有病患沒攜帶身分證 ，由於現時未能核實死者身分，故未能交代其病史。
印尼輸入個案 「隔一年復陽非無可能」
昨新增321宗陽性個案，包括17宗輸入個案。衛生防護中心前日公布一宗從印尼抵港、去年3月曾確診的復陽輸入個案。歐家榮昨表示，患者一般會在康復後數月至半年內復陽，形容事隔一年的復陽個案「比較少見，但唔係無可能」。他指出，該男子去年染疫時，Omicron仍未出現，認為他亦有可能出現二次感染。
港府前日（4日）公布，於機場及指定檢疫酒店核酸檢測呈陽性的抵港者，若個案過去3個月曾染疫及病毒量偏低，衛生署會考慮容許抵港者繼續於指定檢疫酒店強制檢疫，毋須送往隔離設施。歐家榮表示，所有旅客必須在酒店接受至少7天檢疫，其間做快測和核酸檢測，如有關人士兩次核酸檢測病毒數值均屬偏高，將被界定為復陽個案。
歐家榮另引世衛報告表示，近日在海外，3種新型冠狀病毒Omicron變異株的亞型分支個案有所增加，涉BA.2.12.1、BA.4及BA.5，上述分支或改變病毒性質，但現時未有科學證據證明會否影響疫苗效果，及重症、死亡率的分別，本港會為每一宗輸入個案作基因分析，監測會否出現相關個案。
何栢良：全球疫情高峰似過 變季節流行
另外，港大感染及傳染病中心總監何栢良指出，本港新冠疫情回穩、重症個案未有明顯增加，現時放寬措施屬安全。他另表示，全球疫情似乎已過最高點，新冠病毒在全世界已開展「後疫苗過渡期」，將從大流行過渡至季節性流行，而本港過往每年會爆發兩季季節性流感，預計新冠病毒將有相近情况。他表示，「清零」一定不是本港應追求的結果，需讓市民真正回復正常生活，同時將重症、死亡的不良結果減至最低，認為本港長遠可循完全放寬社交距離措施方向發展。