街上昏迷漢不治 許樹昌：無關新冠

李立業公布，前日有5名新冠患者在公立醫院離世，其中一名年齡不詳男子，本周一（2日）凌晨在街上被發現不省人事，送往明愛醫院急症室時嘔吐、血壓高、瞳孔不對稱，昏迷指數達6（即嚴重昏迷）。李立業表示，患者入院篩查核酸檢測呈陽性，Ct值為34.2（即病毒量低），電腦掃描結果顯示腦出血，獲轉送至廣華醫院腦外科病房留醫，其間需插喉及用藥降低腦壓，惜病情持續惡化，延至前日凌晨不治。李立業表示，急症室時有病患沒攜帶身分證 ，由於現時未能核實死者身分，故未能交代其病史。

印尼輸入個案 「隔一年復陽非無可能」

昨新增321宗陽性個案，包括17宗輸入個案。衛生防護中心前日公布一宗從印尼抵港、去年3月曾確診的復陽輸入個案。歐家榮昨表示，患者一般會在康復後數月至半年內復陽，形容事隔一年的復陽個案「比較少見，但唔係無可能」。他指出，該男子去年染疫時，Omicron仍未出現，認為他亦有可能出現二次感染。

港府前日（4日）公布，於機場及指定檢疫酒店核酸檢測呈陽性的抵港者，若個案過去3個月曾染疫及病毒量偏低，衛生署會考慮容許抵港者繼續於指定檢疫酒店強制檢疫，毋須送往隔離設施。歐家榮表示，所有旅客必須在酒店接受至少7天檢疫，其間做快測和核酸檢測，如有關人士兩次核酸檢測病毒數值均屬偏高，將被界定為復陽個案。

歐家榮另引世衛報告表示，近日在海外，3種新型冠狀病毒Omicron變異株的亞型分支個案有所增加，涉BA.2.12.1、BA.4及BA.5，上述分支或改變病毒性質，但現時未有科學證據證明會否影響疫苗效果，及重症、死亡率的分別，本港會為每一宗輸入個案作基因分析，監測會否出現相關個案。

何栢良：全球疫情高峰似過 變季節流行

另外，港大感染及傳染病中心總監何栢良指出，本港新冠疫情回穩、重症個案未有明顯增加，現時放寬措施屬安全。他另表示，全球疫情似乎已過最高點，新冠病毒在全世界已開展「後疫苗過渡期」，將從大流行過渡至季節性流行，而本港過往每年會爆發兩季季節性流感，預計新冠病毒將有相近情况。他表示，「清零」一定不是本港應追求的結果，需讓市民真正回復正常生活，同時將重症、死亡的不良結果減至最低，認為本港長遠可循完全放寬社交距離措施方向發展。

（新冠疫情）