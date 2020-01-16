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129院舍漏報每日宗數被警告 業界不滿

【明報專訊】第五波新冠疫情回穩之際，社署上月起要求全港安老院不論有否確診，每日須向衛生防護中心呈報，129間沒遵從規定的院舍收警告信。安老服務協會主席陳志育斥政府事前沒與業界溝通，不滿新安排加重行政工作，近期每日僅零星院舍有確診，「要過千間院舍每日填報零確診，意義喺邊？」社署回覆，即使院舍沒新增確診，亦須確認當天零新增個案，從而確保沒院舍因漏報而造成防疫缺口，又稱衛生當局盡快掌握新個案非常重要，才能及時轉移有關人士到醫院、隔離或檢疫設施，減少院舍內傳播風險。

業界：每日填報零確診意義喺邊？

社署表示，院舍最近不時出現新個案，截至5月4日，安老院及殘疾院友兩針接種率分別約47%及69%，顯示院舍仍處於容易再爆發反彈的高危狀態。社署稱，衛生防護中心3月31日設網上平台要求院舍每天申報，社署正把網上系統與院友疫苗接種資料庫對接，以更準確評估個別院舍及業界出現爆疫風險及應對措施。

陳志育表示，社署4月8日向全港院舍發信要求4月12日起不論有否確診，每日網上向衛生防護中心呈報，社署已將新規定納入《安老院實務守則》，如無呈報，會發警告信。中心於信中稱，如院舍未能如實呈報確診，有可能被社署撤銷或暫時吊銷牌照，或觸犯《預防及控制疾病（披露資料）規例》，可罰1萬元及監禁6個月。

陳志育稱逾百院舍收警告信，有職員太忙漏報或因技術問題未能呈報，「個個嗌晒救命，大家好嬲」，斥當局做法欠尊重及溝通。社署稱，4月8日新規定生效後，提供一個多星期寬限期，職員多次提醒未遵守要求的院舍呈報資料的重要，至4月19日約1100間院舍中，近九成依時呈報，4月22日向未能遵從的129間院舍發警告信。

歐家榮：院友風險極高須盡早識別

衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，第五波院舍疫情非常嚴峻，當疫情緩和，當局冀加強對院舍防控措施，因院友感染後死亡或併發症風險極高，故要求院舍職員及院友每日快速測試，盡早識別個案。

有院舍收到新界西醫院聯網老人科社區評估服務信件講述視像診症安排，稱職員要早上10時前為院友快測，其後ＷhatsApp通知老人科社區評估護士，周一至六沒新增個案也須通知。醫管局總行政經理李立業稱，個別聯網可能有自己做法，外展隊一直與安老院建立極好關係，相信做法是因院舍仍有零星個案，冀盡快找出病人以作最好安排。

（新冠疫情）

相關字詞﹕第五波疫情 衛生防護中心 社署 安老院 新冠疫情

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