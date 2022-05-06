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取「境外針卡」排長龍 市民斥空談創科 郵政：已倍增名額 政府稱擬重推網上申報平台

【明報專訊】「疫苗通行證」第二階段上周六實施，市民須接種兩劑新冠疫苗才可入食肆及部分處所，不在港打針或非本地康復者要到18間指定郵政局申報，以取得接種紀錄二維碼。昨早多間郵局未開門已大排長龍，有在澳門打針的港人批評現時要親身取籌申報，做法「好蠢、好原始」，智慧城市「得個講字」。政府昨晚稱正更新系統，「計劃重新推出非本地接種紀錄網上申報平台」，詳情將盡快公布，香港郵政表示已倍增每日處理申報名額至2400個，下周起將增至3000個。

50多歲的范先生任職公關業，早前因工作緣故前往澳門，去年在當地接種兩劑復必泰疫苗，其後回港，今年初在港接種第三劑，故在港只有一針紀錄，近日出入場所掃描「安心出行」二維碼，系統均顯示他不符合要求，要另向職員展示自己在澳門的接種紀錄，深感不便。

無網上預約 范先生：好蠢好原始

范先生本周二前往郵局，打算申報澳門疫苗接種紀錄，以獲二維碼應付通行證要求，郵局早上9時半開門，他約10時許到場，但職員告知即日籌已派完，着他翌日再來取籌，但他因工作緣故要周六才可再到郵局。他批評現時安排不設網上預約，必須親身到場取籌，感覺「好蠢、好原始」，稱港府常強調智慧城市和創新科技，「原來都係得個講字」。

郵局每間數十籌 頭位7時半到場

「香港新方向」立法會議員張欣宇的團隊昨早到3間郵局觀察，未夠9時半已見人龍，目測達數十人，排頭位市民表示早於7時半到場。張欣宇稱，根據團隊向市民了解，每間郵局只有數十個即日籌，待郵局開門才排隊可能會撲空。他又表示，政府在新一年度財政預算案再三強調運作數碼化，但現實施政卻見到很大落差，昨聯同8名議員去信政府，要求提供網上登記平台。

政府：昨起入境強檢者

抵港獲發「臨時疫苗通」

政府昨晚發稿，表示正更新系統，「計劃重新推出網上非本地疫苗接種紀錄申報平台」，將盡快公布詳情。政府表示，由於昨日或以後入境香港並須強制檢疫者，抵港時在口岸會獲發「臨時疫苗通行證」，因此只有在5月1至4日入境及強制檢疫者，以及在5月1日或以後從內地或澳門入境者，才要到指定郵局申報。　　

至於其他持有非本地接種紀錄的在港者，政府表示他們仍可到郵局申報，或稍後於網上平台申報。范先生得悉後稱政府「叫做從善如流」，但仍然認為當局失策，稱港府制定疫苗通行證時應已有配套措施，他不會前往郵局，將等待當局公布網上平台詳情後再申報。

香港郵政表示，去年9月起已為逾5萬人完成非本地接種紀錄申報，近日申報有上升趨勢，內部已調配人手及增服務櫃位，將每日處理名額由早前1200個，倍增至昨日起的2400個，並於下周起增至3000個。

明報記者

（新冠疫情）

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