【Emily】財案撥款審議 抗議場面「再現」 攞唔到消費券 女子立會拋卡

涉襲擊被捕 保安報稱肩傷

該名女子喺立法會會議期間，突然高呼自己被逼害，無法領取消費券，「我可以畀（財政司長）陳茂波證據，阻住我攞消費券」。佢又話曾經到北京向公安求助，並點名立法會議員田北辰同梁美芬協助佢。

女子叫囂期間，立法會主席梁君彥要求佢立即離開會議廳，並宣布暫停會議。該女子擾攘數分鐘後被保安帶走，會議暫停約7分鐘後繼續。

突提新建議、忘撳掣 新丁議員蝦碌

講番噚日嘅大會，會上三讀通過《2022年撥款條例草案》，但係有多名新丁議員因為唔熟程序而出現「蝦碌」。其中選委會界別議員洪雯喺全體委員會審議階段提出新建議，話希望未來利用消費券作產業發展工具。梁君彥隨即開腔提醒，呢個階段嘅討論只能針對條文嘅納入與否，新建議應該喺其他場合提出。洪雯於是話，會搵其他機會向財爺提交建議。

另一選委會界別議員蘇長荣表決時就唔記得撳掣投票，要梁君彥兩度提醒，問佢係咪想投票。