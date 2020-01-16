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大灣區GBA專題：疫下北上祭祖難 代客網上掃墓盛行

【明報專訊】疫情至今已經超過兩年，相信不少港人已很久沒有回鄉拜祭先人。事實上，內地早於疫情初期呼籲民眾改為網上掃墓，或透過中介機構代為掃墓，以減少群眾聚集。從內地網站可見，各個城市都提供網上代掃墓服務，價錢豐儉由人，普遍由百多元至約千元（人民幣，下同）不等，更重要的是可以全程錄製視頻甚至直播，讓親友在疫情期間亦能夠「雲交流」。

直播代客掃墓聊天 加錢代哭喪

如想選購祭祀服務，現時內地分為兩種，第一種是直播付款掃墓。港人可以使用「閑魚」手機應用程式，並搜尋「代掃墓」，隨即會顯示全國多個地區代為掃墓的選擇。價錢由百多至約千元不等，不同價錢最大分別是祭祀用品的不同，最基本會有代為火化祭品包括金元財寶、衣服鞋履、墳墓清潔、代祭祀、代聊天。

同時，如有需要，可以額外付款以購買水果、鮮花，或可加購哭喪服務，由專人代為在墳前痛哭，以表孝心。

選用這類服務的最大優勢，除了是免除到內地隔離的開支及費用，全程更可以視頻直播，一眾孝子賢孫亦可以透過鏡頭與先人「雲交流」，由專人前往祭祀，在世親人可以安心祖先的陵墓得到妥善照顧，及對他們表達敬意。

從閑魚應用程式可見，廣西代為掃墓的價錢每次由333元起，當中已包括全程錄製視頻、金銀衣紙及香燭、豬雞魚三牲、三茶五酒、水果拼盤、彩炮8個、拜祭時朗讀子孫名單及祈求保佑護助。不同地點的墳墓價錢收費不同，需要額外添置拜祭物品則需要另外收費。

網上祭奠平台 保存生命故事

另一種是網上拜祭，例如「網上緬懷」祭奠平台，只要關注公眾號，就可以免費創建永久保存的紀念館，隨時隨地都可以網上拜祭、描述先人生平事迹，上傳圖片、影片等來永久保存生命故事。

使用網上緬懷紀念館的優勢，是可以分享給親朋好友，一同添加更多回憶，另外又可以設置管理員，轉移管理限權等。在內地疫情嚴峻期間，可以透過手機應用程式，與內地親友同時間拜祭及思念先人，留待開關後再度親身前往當地掃墓。

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