點名8條紅隧線 運署：需求大減需調整

運輸署向九龍城區議會提交文件顯示，預計東鐵線過海段開通後絕大部分港鐵乘客可乘東鐵線直接往港島，毋須轉乘隧巴，下午則直接在港島乘港鐵過海，巴士公司繁忙時間於紅隧開往港島的特別班次服務需求將大減，署方會按實際乘客需求，考慮於過海段通車後約一個月內，分階段取消相關服務安排，並建議優先在通車當日取消巴士301線。

運輸署提及，有空間就個別隧巴路線服務調整，涉及5組共8條路線，包括來往觀塘裕民坊至堅尼地城的101線、白田邨至堅尼地城的104線、何文田至港澳碼頭的109線、坪石/彩福至港澳碼頭的111及111P線，以及海怡半島/利東邨至荔枝角的171、171A及171P線。該署稱會密切留意所有隧巴實際乘客需求變化，按指引考慮適當的服務調整安排。

該署亦預料，會展站上蓋的公共運輸交匯處將成東鐵線乘客轉乘公共交通工具前往港島各區的樞紐，乘客可於該處乘搭7條接駁巴士線往來東區和南區一帶，包括新設的1M線，亦可於對面會議道東行近灣仔碼頭的中途站，乘搭另外4條行走東區走廊的巴士路線。