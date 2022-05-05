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會展站搶人流 灣仔舖憂客稀 區內老化疫情夾擊 店家料東鐵過海後生意更差

【明報專訊】東鐵線過海段通車在即，新建成的會展站啟用後，鐵路網絡將打通灣仔北一帶，包括會展及鄰近商廈。有在灣仔擺檔逾40年的小販認為，該區已漸趨老化，生意依賴附近上班熟客，憂慮日後部分人改用新的會展站上落車，令灣仔站一帶人流大跌，生意會變淡。附近茶餐廳職員亦說，平日早上有過百人買早餐，當中不乏附近上班一族，憂慮新站啟用或導致客流減少。不過，有會展站附近咖啡店的店員預料，新站附近配套未完善，短期內附近商廈人流不會大增。

士多：生意依賴白領熟客

朱女士一家扎根灣仔逾40載，曾經營花店、水果店和車仔麵店，10多年前轉型在灣仔站A4出口附近一窄巷開士多，售賣飲品、香煙和零食等。她說，當區漸趨老化，目前維持士多生意只靠附近寫字樓或銀行的上班族「逐支逐支嘢飲買」或「買兩包煙仔」，每逢周末人流連帶生意均大減。

她憶述，過去數月不少人因疫情改為在家工作，會展展覽活動停擺，士多「直情係無生意」，直至最近疫情回穩才有所改善，部分日子生意額可達3000元。她憂慮會展站啟用後，前往灣仔北上班或參觀展覽的市民會經「地底去咗」，直接在會展站下車，不會再由灣仔站出閘經天橋前往，屆時人流減少令生意再跌。

餐廳稱早上過百客 日後勢減

灣仔站附近的駱克道、軒尼斯道和譚臣道是「打工仔」每早果腹常到之地，茶餐廳職員何小姐說，平日早上有過百人外賣或堂食，包括白領和地盤工，部分人在灣仔站出閘，直言日後會展站啟用「點都會少咗啲人」。

另一邊廂，會展站附近的商廈店舖，大部分由連鎖集團經營，記者昨午近1時到場，發現不少食肆都不滿座，另在鷹君中心連接會展站出口的走廊統計，1分鐘內只有約20人行經。

會展站配套差 食肆料難速旺

鄰近的灣景中心一咖啡店職員麥先生說，平日朝早上班時段人流不多，認為相連幾幢商廈設計「四通八達」，反而會分散人流，「附近有好多通道去會展、去新鴻基（中心）」，日後會展站開通亦難帶旺生意。他又形容，新站附近環境和配套不太「企理」，例如巴士總站簡陋，加上近月沒有大型展覽，「好多嘢都未team up（配合）到」，預計最快7至8月人流才增。

明報記者

相關字詞﹕會展站 灣仔 沙中線 東鐵線過海段

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