虛幣賣家受騙 遭反鎖失150萬

涉事店舖「SUPER COIN CRYPTO EXCHANGE」位於彌敦道36號重慶站購物商場2樓。據了解，買賣雙方早前曾完成交易，買家近期亦在鬧市開設門店。賣方的26歲鄭姓女子及兩男子，昨日相約另一男子在店舖交易約450萬元「泰特幣」，賣方安全起見要求分3次交易，先將等值150萬元的泰特幣轉帳，店主訛稱入職員房取現金，同時在房間扮作與人對話。賣家等候一段時間後發現店門及職員房門均被鎖上，拍門無人應，3人被困店內，遂致電附近友人協助解困，並於昨午1時許報警。據悉，店主從職員房後門逃去，不排除有人藉設立實體店減低對方戒心。

警方經初步調查將案件列盜竊，暫無人被捕。涉事賣家由探員帶署錄口供，鑑證科人員事後在店內套取指模。現場消息稱，涉事店舖裝修簡單，店外裝有疑似閉路電視，店內有無駁電源的數鈔機及只得機殼的電腦。櫥窗貼有「鈔票請當面點算清楚」字句。警方追緝一名年約20歲男子，高約1.7米，案發時穿淺色上衣。