社總：29％會員去年離職

其中四成移民 青黃不接料惡化

社總今年1至3月以網上問卷訪問553名社福界從業員，當中158人於去年離職，佔整體受訪者約28.6%。調查以個人、行業及社會環境多項因素劃分離職原因，個人方面以尋求更佳事業發展佔最多，有52.6%，其次是移民，佔38.5%。

另外，調查邀請6間社福機構的主管做電話訪問，綜合各人意見認為，去年機構離職人員數目較之前數年增加，當中有機構主管透露約有兩成人離職，部分被視為管理層「接棒」的梯隊，令業界出現青黃不接，預計今年情况更嚴重。

張志偉稱，調查反映業界存在人力資源隱憂，包括從業員工時長、回報和發展前景欠佳等問題，以及社會政局導致人才流失，將威脅機構和行業發展。

張指疫情期間不少服務暫停或改採視像形式，人手短缺問題未完全浮現，但隨着疫情緩和，服務陸續復常，中層流失令情况更嚴峻，亦令同工的精神及工作壓力更大，建議當局按需要提供特別津貼及作長遠社福規劃，解決社福界積壓多年的深層次矛盾。