「基本自由不再需仰賴當權者賜予」 張超雄移加：續為初心奮鬥

張超雄被視為民主派中溫和派一員，12年議會生涯中主力關注殘疾、院舍及貧窮等社福議題。2017年他曾與罕見病脊髓肌肉萎縮症（SMA）患者周佩珊到特首辦門口請願，特首林鄭月娥接信，之後出手致函藥廠，最終引入新藥到港，政府其後透過關愛基金資助通過經濟審查的罕見病患者。

罕見病者：感謝爭取資助新藥

周佩珊昨向本報表示，張超雄很有心及有同理心，兩人事後也成了朋友，雖然最近較少聯絡，希望張在他鄉順順利利和開心。周說，感謝張超雄爭取政府資助新藥「開了個頭」，如今第二隻SMA藥物引入香港，她今年畢業，雖然醫療費用仍然不菲，仍希望找到工作貢獻社會。

日前離港赴英的香港民研副行政總裁鍾劍華日前在社交網站透露，一名朋友在本月1日舉家離港赴加，引述對方只望「逃出生天」。張超雄其後在帖文下留言感謝鍾，稱「進入另外一個環境，繼續為初心奮鬥」。他形容以他現時情况，日後需以更多時間照顧女兒和家人，但不論在世界任何角落，亦不會忘記初心。

邵家臻：他走得不甘心

以往曾多次為張助選的邵家臻透露，「跟很多離開香港的人一樣，他（張）走得不甘心」。他讚揚張超雄即使面對四方八面的攻擊，都一往無前關注議題，「哪裏有不公義，哪裏就有張超雄的腳蹤」。

現年65歲的張超雄於澳門出生，2004年成為社福界議員，為此放棄美國國籍；4年後代表公民黨出選新界西敗陣，直至2012年代表工黨轉戰新界東重返議會，2016年連任，至2020年11月與民主派議員總辭。

2019年7月1日反修例運動期間，示威者衝擊立法會大樓，張超雄有份上前阻擋，被拖走並遭批評「阻住晒」，有報道稱張當時大哭呼籲：「我哋唔係暴徒，唔好畀佢哋有藉口講。」

張超雄於2020年5月8日立法會內務委員會選正副主席時，到主席李慧琼面前叫口號「李慧琼，你越權」逾40分鐘，今年2月被判《立法會（權力及特權）條例》下「藐視罪」罪成，入獄3周，同月底出獄。

明報記者